El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, revela que él está detrás de la escapada de Cole Palmer a Dubái con su novia Olivia Holder
Palmer voló a Dubái con su pareja, la modelo Holder.
El Chelsea alcanzó una semana de descanso en lo que ha sido un agitado calendario 2025-26 al superar fácilmente al Hull City, equipo de la Championship, por 4-0 en la cuarta ronda de la FA Cup. Palmer se tomó la noche libre contra los Tigers, ya que ni siquiera fue convocado entre los suplentes.
El jugador de 23 años debería volver a la acción en la Premier League contra el Burnley el sábado con las pilas recargadas. Y es que ha estado descansando en los Emiratos Árabes Unidos, pasando tiempo en la playa y disfrutando de las numerosas experiencias exclusivas que ofrece Dubái.
Palmer estuvo acompañado en ese viaje por su pareja, la modelo e influencer Holder, y compartió en las redes sociales algunas instantáneas de su escapada a Oriente Medio, en la que el número 10 del Chelsea obsequió a su novia con un enorme ramo de rosas rojas y un bolso de Chanel.
Por qué Rosenior dio luz verde a las vacaciones de mitad de temporada
Rosenior espera que las oportunidades para relajarse beneficien a su equipo, y el entrenador de los Blues ha autorizado vuelos fuera del oeste de Londres. En declaraciones a los periodistas antes del partido en casa contra el Burnley, que se encuentra en peligro de descenso, y dado que las estrellas del Chelsea han tenido poco descanso desde que ganaron la Copa Mundial de Clubes de la FIFA el verano pasado, dijo: «He revisado el calendario de los jugadores de los últimos 18 meses a dos años.
Animé a los jugadores a que se fueran a tomar el sol. A veces, la mejor manera de rejuvenecerse es desconectar. Pensé que era lo mejor para los jugadores».
Durante su estancia en Dubái, Palmer se reunió con su buen amigo Tunde. El rapero, afincado en Mánchester, ha avivado los rumores sobre un posible fichaje de Palmer por el United al publicar en Instagram: «Algún día llevaré a CP al UTD, donde pertenece. Pregúntale cuál es su equipo favorito».
¿Qué otras estrellas del Chelsea han pasado tiempo en Dubái?
Palmer no fue la única estrella del Chelsea que se dirigió a Dubái después de que Rosenior le diera permiso para hacer las maletas y disfrutar del sol. Enzo Fernández, Pedro Neto, Joao Pedro y Trevoh Chalobah compartieron un jet privado para viajar a los Emiratos Árabes Unidos.
El defensa ganador de la Eurocopa 2024, Marc Cucurella, también se dirigió a esa parte del mundo junto a su esposa Claudia Rodríguez, donde se reunió con Neto, Pedro y sus respectivas parejas para disfrutar de una velada de buen vino y buena comida.
Cucurella no estará en acción cuando el Chelsea vuelva a saltar al campo en Stamford Bridge, ya que el internacional español se está recuperando de una inoportuna lesión. Rosenior ha dicho al informar sobre el estado del lateral izquierdo de 27 años: «Una vez más, no puedo dar un plazo exacto sobre Marc. Ha sufrido una lesión en el tendón de la corva. La sufrió antes del descanso en el partido contra el Leeds.
Para mí es una verdadera lástima, porque es un jugador excepcional. Es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Pero tenemos a Jorrel [Hato] y a Malo [Gusto], que pueden jugar en esa posición. Tenemos jugadores muy, muy buenos que pueden cubrirle. Cuanto antes vuelva, mejor».
El Chelsea aspira a terminar entre los cuatro primeros
Por otra parte, Alejandro Garnacho ha viajado a Egipto. El extremo internacional argentino visitó las emblemáticas pirámides durante su estancia en el norte de África, además de darse un chapuzón en el mar y montar en camello.
Esperará destacar con los Blues contra el Burnley, tras haber tenido dificultades para rendir al máximo de forma constante desde que fichó por el Chelsea procedente del Manchester United por 40 millones de libras (54 millones de dólares) en el verano de 2025.
Los Blues necesitarán a alguien que les dé inspiración en ataque cuando reciban a los Clarets, ya que aspiran a situarse entre los cuatro primeros de la Premier League. Actualmente ocupan el quinto puesto de la tabla, a un punto del United, que se ha rejuvenecido bajo la dirección del entrenador interino Michael Carrick.
