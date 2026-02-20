El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, revela que él está detrás de la escapada de Cole Palmer a Dubái con su novia Olivia Holder

El Chelsea alcanzó una semana de descanso en lo que ha sido un agitado calendario 2025-26 al superar fácilmente al Hull City, equipo de la Championship, por 4-0 en la cuarta ronda de la FA Cup. Palmer se tomó la noche libre contra los Tigers, ya que ni siquiera fue convocado entre los suplentes.

El jugador de 23 años debería volver a la acción en la Premier League contra el Burnley el sábado con las pilas recargadas. Y es que ha estado descansando en los Emiratos Árabes Unidos, pasando tiempo en la playa y disfrutando de las numerosas experiencias exclusivas que ofrece Dubái.

Palmer estuvo acompañado en ese viaje por su pareja, la modelo e influencer Holder, y compartió en las redes sociales algunas instantáneas de su escapada a Oriente Medio, en la que el número 10 del Chelsea obsequió a su novia con un enorme ramo de rosas rojas y un bolso de Chanel.