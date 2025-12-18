Getty Images Sport
El entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, revela el 'problema' de la lesión de Estevao mientras los Blues se ven obligados a preocuparse por la forma física del prodigio
Estevao ausente mientras el Chelsea llega a las semifinales
Estevao no fue incluido en el equipo de Chelsea el martes por la noche. David Turnbull había igualado en el minuto 75 después de que Alejandro Garnacho abriera el marcador justo antes de la hora de juego, pero el esfuerzo de Pedro Neto y el segundo de Garnacho en el tiempo de descuento aseguraron que los Blues alcanzaran las semifinales de la Carabao Cup. Se enfrentarán a los ganadores del partido del jueves por la noche entre el Arsenal y el Crystal Palace. Los partidos de ida de esas semifinales se llevarán a cabo la semana del 12 de enero, mientras que los partidos de vuelta se jugarán la semana del 2 de febrero.
Chelsea está intentando ganar la Carabao Cup por primera vez desde 2015, cuando vencieron al Tottenham en la final. Han sido finalistas derrotados tres veces desde entonces, cayendo una vez ante el Manchester City y dos veces ante el Liverpool.
Maresca explica la ausencia del prodigio brasileño
Hablando después del partido, Maresca reveló por qué Estevao había sido omitido de su equipo: "Tuvo un pequeño problema. Fue un problema muscular. No estará disponible para Newcastle y veremos para el próximo."
El golpe es el último revés por lesiones para Maresca, quien también estaba sin Levi Colwill, Dario Essugo, Liam Delap y Romeo Lavia. Con la ausencia de Estevao, Tyrique George y Jamie Gittens ocuparon lugares en las bandas. Sin embargo, fueron sus reemplazos quienes resultaron ser los ganadores del partido, ya que sus goles impulsaron a los visitantes a una victoria por 3-1.
Esto significó victorias consecutivas para Maresca, quien recientemente afirmó haber experimentado las "peores 48 horas" en Chelsea durante su paso por Stamford Bridge hasta ahora, y el italiano admitió que estaba feliz nuevamente después de vencer a Cardiff.
Él dijo a los reporteros: "Estoy feliz, vamos a jugar otra semifinal y creo que es lo que los aficionados merecen. Fue un gran momento, lo aprecio, siempre agradecido. En algunos momentos cuando no ganas partidos, no han estado contentos, pero es normal. Pero en general, los aficionados siempre han estado ahí. Estos son el tipo de partidos que me hacen enamorarme aún más de los jugadores porque no te puedes imaginar lo fácil que es resbalar, deslizarse, porque son partidos complicados. Cada temporada hay equipos que pierden contra, ya sabes, equipos de la Liga Dos o Liga Uno. Necesitas prestar atención, necesitas hacer las cosas correctas."
El impulso de Estevao se detiene después de la exhibición contra el Barcelona
Estevao disfrutó posiblemente de la mejor noche de su joven carrera a finales de noviembre al protagonizar en la demolición 3-0 a Barcelona. Sin embargo, fue sacrificado en el siguiente empate 1-1 con Arsenal después de que Moises Caicedo fue expulsado y salió al mismo tiempo en la derrota 3-1 ante Leeds United. El joven de 18 años no fue utilizado en la derrota ante Atalanta y solo salió del banquillo durante nueve minutos contra Everton.
Es un momento difícil para Chelsea perder al talentoso joven, con partidos contra Aston Villa, Bournemouth y Manchester City tras el viaje de fin de semana a St James' Park, y Maresca tendrá la esperanza de que Estevao solo esté ausente en uno de esos cuatro encuentros.
Garnacho y Neto se postulan para los próximos partidos
Garnacho y Neto fueron los extremos titulares en la victoria por 2-0 sobre el Everton, con el último logrando una asistencia, y la pareja pareció afianzarse aún más en el once titular habitual al salir del banquillo para llevar a su equipo a la victoria el martes. La ausencia de Estevao es un jugador menos luchando por un papel más destacado, mientras que ni George ni Gittens fueron particularmente impresionantes durante el viaje a Cardiff.
