El entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, revela el 'problema' de la lesión de Estevao mientras los Blues se ven obligados a preocuparse por la forma física del prodigio

Hablando después del partido, Maresca reveló por qué Estevao había sido omitido de su equipo: "Tuvo un pequeño problema. Fue un problema muscular. No estará disponible para Newcastle y veremos para el próximo."

El golpe es el último revés por lesiones para Maresca, quien también estaba sin Levi Colwill, Dario Essugo, Liam Delap y Romeo Lavia. Con la ausencia de Estevao, Tyrique George y Jamie Gittens ocuparon lugares en las bandas. Sin embargo, fueron sus reemplazos quienes resultaron ser los ganadores del partido, ya que sus goles impulsaron a los visitantes a una victoria por 3-1.

Esto significó victorias consecutivas para Maresca, quien recientemente afirmó haber experimentado las "peores 48 horas" en Chelsea durante su paso por Stamford Bridge hasta ahora, y el italiano admitió que estaba feliz nuevamente después de vencer a Cardiff.

Él dijo a los reporteros: "Estoy feliz, vamos a jugar otra semifinal y creo que es lo que los aficionados merecen. Fue un gran momento, lo aprecio, siempre agradecido. En algunos momentos cuando no ganas partidos, no han estado contentos, pero es normal. Pero en general, los aficionados siempre han estado ahí. Estos son el tipo de partidos que me hacen enamorarme aún más de los jugadores porque no te puedes imaginar lo fácil que es resbalar, deslizarse, porque son partidos complicados. Cada temporada hay equipos que pierden contra, ya sabes, equipos de la Liga Dos o Liga Uno. Necesitas prestar atención, necesitas hacer las cosas correctas."