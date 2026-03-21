El entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola, rompe su silencio tras convertirse en el principal candidato para ocupar un puesto en La Liga, ante el interés del Tottenham y del Crystal Palace

Iraola se ha situado en cabeza de la lista de candidatos del San Mamés, ya que el equipo vasco lo considera el sucesor ideal de Ernesto Valverde. Dado que se espera que Valverde dimita al final de la presente temporada, el club de La Liga está actuando con rapidez para asegurarse un sustituto.

El interés se debe a una profunda conexión histórica, ya que Iraola disputó más de 500 partidos con el club durante su etapa como jugador. Este vínculo emocional ha situado al club vasco en una posición privilegiada para ficharlo cuando termine su contrato en el Vitality Stadium en junio.