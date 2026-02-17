El entrenador del Benfica, José Mourinho, señala a Vinicius Jr. tras las acusaciones de racismo contra la estrella del Real Madrid, que eclipsan por completo la eliminatoria de la Liga de Campeones

La victoria por 1-0 del Madrid sobre el Benfica se detuvo durante 10 minutos en la segunda parte después de que Vinicius abriera el marcador. Tras marcar un golazo con un disparo con efecto que se coló por la escuadra, el jugador de 25 años corrió a celebrarlo ante la afición local, lo que provocó abucheos desde las gradas. Antes de que se reanudara el partido, el centrocampista del Benfica Gianluca Prestianni se acercó al extremo en la línea de medio campo, se subió la camiseta hasta taparse la boca y le dijo algo, lo que provocó una airada respuesta tanto de Vinicius como de Kylian Mbappé.
Tras protestar ante el árbitro, se activó el protocolo antirracismo de la FIFA y se suspendió el partido. Vinicius abandonó el terreno de juego y habló con el entrenador Álvaro Arbeloa y con Mourinho de camino al banquillo. Finalmente, el partido se reanudó y el Madrid ganó el encuentro, lo que le da ventaja de cara al partido de vuelta.