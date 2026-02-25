El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, da su opinión sincera sobre los rumores del traspaso de Antoine Griezmann al Orlando City de la MLS

Griezmann nunca ha ocultado su fascinación por la cultura estadounidense y su deseo de competir algún día en la MLS. El francés es un conocido aficionado a los deportes norteamericanos, asiste con frecuencia a partidos de la NBA y ha expresado su interés por el estilo de vida que ofrece Estados Unidos. El Orlando City es un destino atractivo para el centrocampista, ya que le ofrece la oportunidad de convertirse en la imagen de una franquicia en una ciudad que ya ha acogido a iconos mundiales como Kaká. Para el Atlético, perder a Griezmann supondría un cambio radical en su planteamiento táctico, pero el club parece resignado a respetar los deseos de un jugador que lo ha dado todo por el equipo rojiblanco.

Aunque el mercado de fichajes de la Major League Soccer funciona con un calendario diferente al de las ligas europeas, se espera que Griezmann termine la temporada actual en La Liga antes de dar el salto. La posibilidad de fichar por el Orlando City a mitad de temporada es técnicamente factible, pero difícil en la práctica, dados los objetivos deportivos actuales del Atlético tanto en la competición nacional como en la europea. Sin embargo, la falta de un desmentido definitivo por parte del cuerpo técnico del club sugiere que las bases para un fichaje estrella en verano están bien sentadas, lo que deja a los aficionados con ganas de disfrutar de los últimos meses de «Grizou» con la camiseta colchonera.