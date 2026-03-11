El entrenador del Atalanta, Raffaele Palladino, se mantiene firme en su negativa a «aparcar el autobús» contra el Bayern de Múnich a pesar de la humillación sufrida en la Liga de Campeones

A pesar del abultado marcador, Palladino insistió en que abandonar sus principios nunca fue una opción. Argumentó que el estilo agresivo y de marcaje individual que llevó al Atalanta a los octavos de final debe mantenerse, independientemente de la talla del rival. «Esta derrota es una experiencia para nosotros, y volvería a jugar así, porque esta es nuestra mentalidad si queremos progresar en todas las competiciones», explicó el entrenador.

También descartó las sugerencias de que el resultado dejaría secuelas duraderas en su plantilla, y añadió: «¿Repercusiones? No, siempre hemos sabido reaccionar. Ya sabemos que el sábado, a pesar de la fuerza del Inter, volveremos a reaccionar. Tenemos que mantener la cabeza alta. Nos hemos enfrentado a un equipo fuerte, con Luis Díaz y Olise; son formidables y están destinados a llegar hasta el final. Sigo estando orgulloso de mis jugadores».