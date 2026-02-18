Getty Images Sport
Traducido por
El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, se pronuncia sobre las críticas «totalmente erróneas e injustas» que ha recibido por ignorar a un cazador de autógrafos fuera del estadio Emirates
Arteta rechaza una petición de autógrafo.
Mientras disfrutaba de una tarde relativamente tranquila en la banda, Arteta vivió un momento de confusión al salir del Emirates Stadium. Al dirigirse a su coche y salir a las calles circundantes, se encontró rápidamente atrapado en un intenso tráfico.
El retraso lo expuso a la atención de los aficionados que aún merodeaban por la zona. Uno de ellos se acercó al vehículo de Arteta y le pidió un autógrafo en una camiseta, alegando que era para su hijo.
Sin embargo, la petición cayó en saco roto, ya que el entrenador del Arsenal decidió no bajar la ventanilla ni coger un bolígrafo. El aficionado insistió, tratando de llamar la atención de Arteta mientras avanzaba lentamente en la fila de coches, pero el encuentro terminó de forma unilateral, dejando al aficionado con las manos vacías.
- AFP
Arteta da su versión de los hechos.
Arteta estaba acompañado por su esposa en el momento del encuentro, un factor que destacó como la razón principal por la que decidió mantener la ventanilla subida. Al hablar sobre el tema, el entrenador del Arsenal expresó su frustración por cómo se retrató el momento en los medios de comunicación y por los espectadores.
«Siempre intento ser muy respetuoso», afirmó. «Me encanta firmar autógrafos y hacerme fotos siempre que puedo. Creo que es parte de nuestro papel. Pero hay ciertas cosas en términos de seguridad que tenemos que respetar. Y especialmente cuando ciertas personas lo hacen, no lo hacen por las razones correctas. Tenemos otros ejemplos. La última vez que mi esposa estuvo allí, y lo que se publicó en los medios de comunicación, fue totalmente erróneo e injusto. Pero eso es todo».
El entrenador de los Gunners se apresuró a señalar que sus acciones no se debían a una falta de aprecio por la afición, sino a un estricto cumplimiento de las medidas de seguridad del club. El Arsenal actualizó sus protocolos de seguridad hace tres años, aconsejando explícitamente a los jugadores y al cuerpo técnico que evitaran bajar las ventanillas del coche cuando se acercaran multitudes en zonas inseguras. Arteta sugirió que el hecho de estar atrapados en un vehículo hace que las figuras de alto perfil se sientan especialmente vulnerables ante el comportamiento impredecible del público.
«Prefiero hablar de otras personas increíbles que se acercan de forma sincera porque quieren interactuar. Y creo que todo el mundo me conoce y sabe lo feliz que me hace hacerlo», añadió Arteta, defendiendo su reputación como uno de los entrenadores más cercanos de la Premier League.
Arteta se siente «expuesto» por la tecnología
La era moderna de los teléfonos inteligentes significa que cada interacción se graba y se distribuye globalmente en cuestión de segundos. Arteta abordó la sensación de estar «expuesto» cuando los aficionados rodean su vehículo personal mientras se dirige a casa. «Pero hay momentos y contextos en los que no es así. Y entonces necesitamos a alguien allí para protegernos también, porque si no, quedamos expuestos, y no puedes salir del coche, y no te sientes muy cómodo allí. Pero eso es todo. Lo acepto», explicó.
La jerarquía del Arsenal ha respaldado constantemente a su personal en estas situaciones, dando prioridad a la seguridad sobre la imagen de una oportunidad perdida de conseguir un autógrafo. Al destacar que su esposa estaba presente, Arteta desplazó el foco hacia la protección de su familia, una postura que ha dividido a los fieles seguidores de los Gunners.
- Getty Images Sport
Mantener una conexión genuina
A pesar de la «injusta» reacción, Arteta insistió en que sigue comprometido con mantener una relación positiva con los aficionados que tratan al personal con auténtico respeto. Sigue siendo una de las figuras más populares del club desde que lo llevó de nuevo a la lucha por el título, pero está claro que considera que se traspasó una línea durante el incidente concreto de ese domingo por la noche. El entrenador parece dispuesto a dejar atrás la polémica y centrarse en los objetivos deportivos del club, que afronta un calendario muy apretado.
En última instancia, la firme explicación del español sirve para recordar la compleja dinámica que existe entre los deportistas de élite y el público. Mientras el vídeo sigue circulando, el debate sobre la etiqueta de los aficionados y la privacidad de los jugadores sigue siendo un tema candente en los pasillos del Emirates. Para Arteta, la prioridad sigue siendo clara: proteger a su familia y seguir las directrices de seguridad establecidas por el club, independientemente del ruido generado en las redes sociales por coleccionistas o espectadores descontentos.
Anuncios