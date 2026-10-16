AFP
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El entrenador del AC Milan, Ruben Amorim, elogia a Alphadjo Cissè tras hacer historia con un espectacular triplete ante el RB Salzburg en la Europa League
Una noche histórica en Salzburgo
Cisse se ganó un lugar en la historia del fútbol italiano durante la contundente victoria del Milan por 4-0 ante el Salzburgo en la Europa League de la UEFA. Con solo 19 años y 358 días, el centrocampista se convirtió en el futbolista italiano más joven en marcar un triplete en una gran competición europea. Con esta hazaña superó el récord que ostentaba desde hacía décadas Giancarlo Danova, quien tenía 20 años y 309 días cuando logró un triplete con el Milan ante el Olympiacos en 1959.
Además del récord nacional, Cisse se convirtió en el primer jugador del Milan en marcar tres goles en un mismo partido europeo desde el legendario Filippo Inzaghi. El exdelantero italiano firmó un triplete ante el Deportivo de La Coruña en la Champions League en septiembre de 2002.
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Amorim elogia el impacto histórico de Cisse
Amorim no tardó en elogiar al joven, aunque mantuvo su habitual visión realista sobre el desarrollo de los jugadores. El técnico portugués señaló que, si bien tiene un potencial inmenso, aún queda mucho trabajo por hacer entre bastidores. Amorim destacó las exigencias físicas del máximo nivel y sugirió que el centrocampista todavía se está adaptando al rigor del fútbol profesional, pese a su evidente talento natural.
«¿Mérito mío? No me debe nada y se merece el espacio que está teniendo. Puede ser explosivo, pero aún tiene que mejorar físicamente, por así decirlo. Eso sí, tiene mucho corazón. Todavía debe mejorar en los entrenamientos y en el juego, pero esta noche todo el reconocimiento es para él. Su triplete es extraordinario y tiene un potencial enorme», declaró Amorim a Sky Sport Italia.
La sensación del Milan acapara todo el protagonismo
Cisse está brillando en su primera temporada en el Milan. Llegó oficialmente este verano tras fichar en febrero y ser cedido después de vuelta al Catanzaro, de segunda división. El centrocampista ofensivo se hizo notar enseguida sobre el terreno de juego: ya ha marcado dos goles en cinco partidos de la Serie A esta temporada y también anotó con la selección sub-21 de Italia ante Armenia a principios de este mes.
En el partido contra el Salzburgo, marcó la pauta con un cabezazo tempranero que puso el 1-0 y amplió la ventaja con un remate desde cerca al final de la primera parte. Completó su triplete poco después del descanso con un disparo con la derecha, antes de que el suplente Goncalo Ramos sellara la goleada. «Estoy muy contento con este triplete y también con la victoria. Estoy muy satisfecho y seguro que mantendré este nivel en el próximo partido», señaló Cisse, según ESPN.
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Un respiro antes de la prueba ante el Atalanta
La victoria ayuda al Milan a recuperar la estabilidad tras un exigente inicio de temporada bajo la dirección de Amorim. Con jóvenes talentos como Cisse pidiendo paso para jugar con más regularidad, el técnico afronta un grato dilema a la hora de elegir la alineación. El triunfo también supone un importante impulso para el equipo de Amorim, que deberá afrontar un calendario cargado y tiene a la vuelta de la esquina un difícil duelo de Serie A contra el Atalanta.
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