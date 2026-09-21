Getty Images Sport
Traducido por
El entrenador del AC Milan, Ruben Amorim, admite los errores tácticos del Manchester United y promete cambios en la formación
Adaptándose a un nuevo reto en la Serie A
Tras una victoria por 3-0 contra el Lecce el domingo, Amorim habló con la Gazzetta dello Sport sobre su reciente evolución táctica. El técnico atravesó una difícil etapa de 14 meses en el Manchester United, donde su dependencia de un sistema con tres defensas acabó provocando su destitución después de ganar solo 24 de sus 63 partidos.
Sin embargo, el AC Milan ha mostrado un enfoque diferente. Después de retocar su sistema para pasar a una línea de cuatro contra el Lecce, Amorim declaró: "No puedo repetir mis errores de Mánchester. Si no tenemos las características para jugar de una determinada manera, tenemos que adaptarnos".
- Getty Images Sport
Encontrando la libertad sobre el terreno de juego
El ajuste táctico dio resultado de inmediato, ya que Christian Pulisic, Adrien Rabiot y Diego Moreira vieron puerta en una actuación dominante. Amorim expresó su satisfacción por cómo el AC Milan ejecutó el plan de partido, alejándose de la estructura rígida que definió su etapa en Inglaterra.
«Una gran victoria. Me gustó el movimiento, especialmente la profundidad en ataque. Gestionamos el partido y leímos bien al rival», explicó. «Son tiempos distintos, pero estamos mejorando. Hoy los jugadores tuvieron más libertad; en los últimos partidos estuvimos un poco demasiado estáticos, atascados».
Gestionar a estrellas veteranas como Luka Modric
Aunque el AC Milan ha adoptado esta nueva flexibilidad, Amorim indicó que su sistema tradicional no está completamente abandonado. "Volveremos a construir con tres, pero ya veremos. Aquí, en Italia, los entrenadores son muy buenos, especialmente a la hora de ir a por otros equipos en los uno contra uno", añadió.
El técnico también está adaptando su enfoque para maximizar el impacto del veterano centrocampista Luka Modric. Reconociendo las cualidades únicas del jugador, Amorim señaló: "Con Modric, necesitamos tener el balón durante mucho tiempo, pero está preparado para jugar todos los partidos que necesitemos. Si solo jugamos partidos de transiciones, no es bueno para él".
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para el AC Milan?
El AC Milan sigue invicto en la Serie A, ocupa la quinta posición en la tabla y está a solo dos puntos del líder, la Roma, tras cinco partidos. Amorim buscará ahora aprovechar este impulso positivo mientras su equipo se prepara para sus próximos compromisos nacionales. La plantilla debe seguir adaptándose a su filosofía flexible con el objetivo de presentar una seria candidatura al título esta temporada.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias