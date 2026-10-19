«El entrenador da indicaciones, pero...»: Gleison Bremer responde a las preguntas sobre Luciano Spalletti en medio del desplome de la Juventus

La Juventus sufrió una decepcionante derrota por 3-0 ante la Lazio en el Allianz Stadium y se desmoronó tras encajar el primer gol en el minuto 37. Pese a generar ocasiones al principio por medio de Alajbegovic y Nick Woltemade, el equipo local no logró reaccionar después de que Oliver Provstgaard adelantara de cabeza a los visitantes.

La Lazio aprovechó la frustración de la Juventus en la segunda parte y amplió su ventaja con goles de Gustav Isaksen y Fisayo Dele-Bashiru.

La derrota dejó al entrenador sancionado Luciano Spalletti contemplando impotente desde la grada cómo su equipo perdía la compostura.