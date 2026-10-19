Jonathan Moscrop
Traducido por
«El entrenador da indicaciones, pero...»: Gleison Bremer responde a las preguntas sobre Luciano Spalletti en medio del desplome de la Juventus
La Juventus se desmorona tras adelantarse la Lazio en el marcador
La Juventus sufrió una decepcionante derrota por 3-0 ante la Lazio en el Allianz Stadium y se desmoronó tras encajar el primer gol en el minuto 37. Pese a generar ocasiones al principio por medio de Alajbegovic y Nick Woltemade, el equipo local no logró reaccionar después de que Oliver Provstgaard adelantara de cabeza a los visitantes.
La Lazio aprovechó la frustración de la Juventus en la segunda parte y amplió su ventaja con goles de Gustav Isaksen y Fisayo Dele-Bashiru.
La derrota dejó al entrenador sancionado Luciano Spalletti contemplando impotente desde la grada cómo su equipo perdía la compostura.
- Getty Images Sport
Bremer defiende a Spalletti y pide que los jugadores asuman su responsabilidad
Al responder a las preguntas de los medios sobre si deben cambiar los métodos de trabajo de Spalletti, Bremer insistió en que la responsabilidad recae por completo en los jugadores. «Es cierto que el entrenador da indicaciones, pero somos nosotros quienes tenemos que ponerlas en práctica sobre el terreno de juego», insistió Bremer.
«Tuvimos ocasiones y jugamos bien hasta que marcaron, así que el hecho de que anotaran en su primera ocasión nos causó una gran frustración».
«Eso es algo que debemos solucionar de inmediato», declaró Bremer a Sky Sport Italia.
Un gol tempranero provoca frustración en todo el once de la Juventus
Bremer reconoció que la eficacia de la Lazio de cara a puerta mermó la confianza del equipo y provocó que se perdiera la disciplina táctica. «Tenemos que analizar nuestros errores y retomar el rumbo de inmediato, porque no hay tiempo para otra cosa», señaló Bremer.
«Intento echar una mano, hablo con ellos... Podemos motivarlos hasta cierto punto, pero nada más».
«Algunos tienen más carácter que otros», señaló al referirse a la incapacidad del equipo para afrontar los momentos adversos.
- BSR Agency
La Juventus se centra en revertir la situación de inmediato
Tras caer puestos en la clasificación de la Serie A y quedar a ocho puntos del líder, la Juventus necesita hacer autocrítica con urgencia.
Spalletti y su cuerpo técnico evaluarán el rendimiento de los jugadores antes de sus próximos compromisos ligueros.
El Lazio busca recuperar la fortaleza mental y la regularidad antes de su próximo partido de liga.
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