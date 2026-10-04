El delantero adolescente Estevao firmó una sobresaliente actuación individual en la cómoda victoria por 4-0 de Brasil sobre India en un amistoso disputado en el estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan. El jugador de 19 años abrió el marcador en el minuto 27 antes de dar una asistencia precisa para el gol de Pedro.

El partido supuso el primer gol de Estevao con Brasil desde noviembre de 2025.

Las lesiones habían apartado previamente al atacante de la ventana internacional de marzo y de la campaña del Mundial.