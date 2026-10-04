Hindustan Times
Traducido por
«¡El entrenador confía en mí!»: Estevao hace una atrevida confesión tras brillar en su regreso con Brasil
Estevao corona su regreso internacional con el gol inicial en Calcuta
El delantero adolescente Estevao firmó una sobresaliente actuación individual en la cómoda victoria por 4-0 de Brasil sobre India en un amistoso disputado en el estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan. El jugador de 19 años abrió el marcador en el minuto 27 antes de dar una asistencia precisa para el gol de Pedro.
El partido supuso el primer gol de Estevao con Brasil desde noviembre de 2025.
Las lesiones habían apartado previamente al atacante de la ventana internacional de marzo y de la campaña del Mundial.
- Hindustan Times
Un atacante elogia la confianza de Ancelotti y reflexiona sobre su racha goleadora
Hablando tras el pitido final, Estevao expresó su gratitud al entrenador Carlo Ancelotti por confiar en sus capacidades. El extremo se ha consolidado como una figura clave a las órdenes del técnico italiano, con seis goles para situarse segundo, por detrás de Vinicius Junior (ocho goles), en la tabla de goleadores del equipo.
Estevao señaló que adquirir ritmo de competición era vital para su desarrollo continuo.
"Siempre es un honor ayudar a la selección, marcar goles y jugar", declaró Estevao. "El entrenador es un tipo que confía en mí, así que intento plasmarlo en el campo. Tener minutos, especialmente con Brasil, es un honor. Así que creo que esos minutos fueron muy importantes para que volviera a coger ritmo".
El delantero destaca el progreso del equipo pese al margen de mejora
Estevao tuvo un papel destacado en los tres partidos durante la FIFA Super Date, siendo titular en el empate 1-1 contra Australia en Townsville y en la victoria por 4-0 en India. Subrayó que, aunque la selección logró dos victorias y un empate, aún son necesarias más mejoras tácticas.
Su regate directo y su juego asociativo desarmaron repetidamente la estructura defensiva de India.
«Sabemos que todavía necesitamos mejorar mucho en nuestro juego», añadió Estevao. «Pero salimos de este parón internacional con dos victorias y un empate. Creo que sabemos qué necesitamos mejorar y lo buscaremos en futuras convocatorias».
- NurPhoto
La joven estrella apunta a seguir triunfando en la ventana de Singapur
Estevao regresa ahora al fútbol de clubes antes de reincorporarse a la selección nacional para los amistosos de noviembre contra Singapur y Japón en Singapur. El delantero aspira a mantener su racha goleadora y asegurarse un puesto fijo en el once inicial.
Brasil reanuda su calendario internacional el 14 de noviembre contra Japón.
Estevao busca ampliar su impresionante cifra de goles con la selección.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias