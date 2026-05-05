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El entorno de Kylian Mbappé responde con dureza a las críticas sobre la conducta de la estrella del Real Madrid mientras se recupera de una lesión
El entorno de Mbappé responde a las críticas
El viaje se produjo durante la recuperación de la estrella del Real Madrid de una lesión muscular y coincidió con la victoria 2-0 sobre el Espanyol. El internacional francés ha sido criticado por viajar en pleno proceso de rehabilitación. Sus detractores cuestionaron su compromiso al ausentarse con su pareja cuando no podía jugar. Sus representantes han salido al paso para aclarar que esa interpretación no refleja su rutina profesional.
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El entorno de Mbappé y Arbeloa se pronuncian sobre la situación
Los representantes de Mbappé han emitido un comunicado a la AFP en el que defienden su conducta durante la recuperación. Según Marca, afirmaron: «Algunas críticas exageran aspectos de un periodo de recuperación gestionado por el club y no reflejan el compromiso diario de Kylian con el equipo».
El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, respaldó al jugador y declaró: «Cada futbolista decide cómo emplear su tiempo libre. El Real Madrid se construye con jugadores que terminan los partidos con la camiseta empapada en sudor y barro, no con quienes visten esmoquin».
Preocupación por las lesiones de cara al Clásico
Mientras el Madrid prepara el clásico contra el Barcelona, se debate sobre las actividades extrafutbolísticas de Mbappé. El exdelantero del París Saint-Germain se lesionó en el muslo izquierdo durante el 1-1 ante el Betis. Las pruebas confirmaron la rotura del semitendinoso, por lo que Arbeloa ha buscado otras opciones ofensivas.
Además, se habla de un distanciamiento con el cuerpo técnico tras su sustitución contra el Betis. Pese a todo, el delantero sigue entrenando en su día de descanso para recuperar su mejor nivel.
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El Real Madrid sigue de cerca la recuperación de Mbappé
Sin Mbappé, Vinicius Junior lideró el ataque madridista y marcó los dos goles de la victoria 2-0 ante el Espanyol, aplazando una semana la posible celebración del título del Barcelona. Aún se desconoce si Mbappé estará listo para el clásico del domingo en el Spotify Camp Nou, donde el Real necesita ganar para evitar que su archirrival conquiste La Liga.