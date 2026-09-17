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Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
Loai Mohamed
Traducido por

El enigma de Mourinho y el lujo de Flick: ¿resolverá el Barcelona la carrera por LaLiga con su arma secreta?

FEATURES
H. Flick
J. Mourinho
Barcelona vs Racing Santander
Barcelona
Racing Santander
Primera División
Elche vs Real Madrid
Elche
Real Madrid
Alemania
Portugal
España

Puede que la diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid no radique únicamente en la calidad de sus estrellas o en el número de victorias. Hay un detalle que se hace evidente conforme avanzan los partidos y que, con el paso de la temporada, podría convertirse en un arma decisiva en la lucha por la Liga.

Tras apenas 6 jornadas de LaLiga, ya empiezan a asomar los rasgos de la pugna entre el Barcelona y el Real Madrid, no solo en la clasificación, sino en detalles más sutiles que podrían resultar decisivos con el avance de la temporada.

Mientras el Barcelona continúa cosechando puntos y victorias sin descanso, el Real Madrid parece más expuesto a perder el control de los partidos, incluso cuando impone su superioridad futbolística, en una paradoja que podría revelar una de las diferencias más importantes entre ambos equipos esta temporada.

El Barcelona goza de una ventaja significativa desde el inicio de la actual temporada, que podría ser una razón principal para conservar el título de LaLiga, sobre todo porque su rival y competidor directo, el Real Madrid, sufre en ese mismo aspecto.

La clasificación de LaLiga traduce esta superioridad futbolística, ya que el equipo del entrenador Hansi Flick lidera con 18 puntos, con pleno de victorias, tras la disputa de 6 jornadas, mientras que el Real Madrid ocupa el segundo puesto con 15 puntos, después de perder el partido de la cuarta jornada ante su anfitrión, el Real Betis, y de lograr 5 triunfos, la mayoría de ellos a duras penas.

El Barcelona domina el arte de sumar puntos ante los equipos pequeños, ya que Flick sabe aprovechar a sus estrellas para explotar la diferencia de capacidades con los rivales y marcar la diferencia, mientras que su homólogo Mourinho sufre en este aspecto, y hasta ahora supera las pruebas pequeñas a duras penas, lo que genera preocupación antes del primer gran duelo ante el Atlético de Madrid en la séptima jornada, el próximo domingo.

Desde el inicio de la temporada, el Barcelona transmite a sus seguidores la imagen de un equipo capaz de marcar en cualquier momento, mientras que, en el extremo opuesto, el Real Madrid sigue amenazado con encajar goles incluso en los periodos de su superioridad futbolística, a la vista de los fallos defensivos que cometen sus jugadores.

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  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    ¿Relajación o pérdida de concentración?

    Los últimos partidos del Real Madrid en LaLiga han evidenciado un fenómeno llamativo, consistente en el notable bajón del nivel del equipo durante la segunda parte en comparación con los inicios de los encuentros. Se trata de un problema evidente que sufre Mourinho y que reconoció públicamente ante los medios de comunicación.

    En el partido ante el Elche, el Real Madrid se adelantó con dos goles en la primera parte, uno de ellos en propia puerta tras un disparo destacado de Arda Güler, y el otro con la firma de Kylian Mbappé.

    Y mientras el equipo se disponía a sumar tres cómodos puntos antes de afrontar el derbi, y Mourinho ya había realizado cambios a mitad de la segunda parte para dar descanso a sus estrellas, como Vinicius Junior y Güler, el partido dio un vuelco y el equipo estuvo a punto de perder dos puntos.

    El Real Madrid perdió de repente el control del juego, lo que permitió a los locales anotar un doblete que los devolvió al partido, y amenazaron la portería de Thibaut Courtois en más de una ocasión, antes de que el suplente salvador Ceballos marcara el gol de los tres puntos en el tiempo de descuento.

    Lo mismo se repitió en el partido ante el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu, encuentro que precedió al del Elche, aunque con un escenario algo diferente.

    El Real Madrid entró con toda su fuerza y anotó un triplete, que podría haber sido mayor, durante los primeros 35 minutos, y creyó que el partido estaba resuelto de forma temprana.

    Pero pese a toda esa superioridad, el Real Madrid se vino abajo de repente y perdió el control del centro del campo tras la decisión de Mourinho de dar descanso a Valverde entre las dos partes y dar entrada a Eduardo Camavinga, que provocó el único gol del Rayo Vallecano en el partido.

    El Real Madrid no sufrió para conseguir los tres puntos esta vez, después de anotar tres goles en la primera parte, antes de cerrar el partido con un cuarto gol que confirmó la victoria.

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  • Los números revelan el problema

    Y los números eran claros en este punto; en la primera parte, el Real Madrid tuvo la posesión del balón con un 68% frente al 32% del Rayo Vallecano, y remató 12 veces a puerta frente a solo 7 disparos de los visitantes.

    Pero en la segunda mitad la posesión se inclinó a favor del Vallecano con un 56% frente al 44% del Real Madrid, lo que refleja la magnitud del bajón que sufrió el conjunto blanco.

    Además, el número de disparos del Vallecano aumentó hasta 11, frente a los 12 del Real Madrid, después de que la diferencia entre ambos equipos hubiera sido clara a favor de los locales en la primera parte.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Regalos que no cesan para los rivales

    Mourinho no negó el problema de su equipo, sino que lo reconoció ante los medios de comunicación, y dirigió críticas claras a sus jugadores, exigiéndoles que mejoraran.

    Mourinho dijo tras el último partido ante el Elche que la sensación después de la primera parte era que su equipo marcaría 5 goles en la segunda parte, pero sus jugadores bajaron el nivel de intensidad y concedieron amplios espacios al rival.

    El técnico portugués resumió la crisis en una sola frase, al afirmar: "Mi única crítica es que podemos sentenciar los partidos y no lo hacemos, y le dimos a un equipo que parecía muerto la oportunidad de recuperar la vida".

    Y añadió: "Hay partidos que parecen terminados, pero no lo están. La única explicación que encuentro es que los consideramos partidos fáciles, y no los sentenciamos. Hay partidos que no cerramos, y parece que pasamos de la sensación de facilidad a la pérdida del control".

    Este problema podría entorpecer el rumbo del Real Madrid a lo largo de la temporada, si la situación continúa como está.

    Es cierto que Carlos Espí salvó a Mourinho en dos ocasiones al marcar dos goles agónicos ante el Espanyol y el Elche, pero no será decisivo en cada ocasión.

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  • FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Fiereza catalana hasta el pitido final

    En el extremo opuesto, el Barcelona impone su superioridad sobre sus rivales desde el primer minuto hasta el pitido final, y basta con señalar que el equipo ha logrado 6 victorias consecutivas, la mayoría con resultados abultados, para que quede patente ese dominio.

    La diferencia radica en que el Barcelona, cuando se encuentra por delante con uno o dos goles al inicio del partido, no opta por bajar el ritmo, sino que busca marcar más goles. Y aquí se refleja el papel del entrenador, que renueva la motivación de sus jugadores y aviva la competencia entre ellos por los puestos.

    Y volviendo a los últimos partidos del Barcelona, comprobaremos que las estadísticas del primer y del segundo tiempo son similares, y siempre son favorables al Barcelona con una gran diferencia respecto a sus rivales.

    No hace falta remontarse muy atrás, pues el último partido ante el Racing de Santander representa el mejor ejemplo de la forma en que el Barcelona afronta los encuentros.

    Tras adelantarse 4-1 en el primer tiempo, los jugadores del Barça no intentaron bajar el ritmo ni preservar sus reservas físicas antes del difícil duelo ante el Sevilla a domicilio, sino que elevaron la intensidad de su rendimiento, hasta lograr al final la victoria más amplia del equipo esta temporada por 7-2.

    El balance del Barcelona esta temporada resulta aterrador: el equipo ha marcado 28 goles en 6 partidos, a un promedio cercano a los 5 goles por encuentro, y además el rendimiento técnico sobre el terreno de juego supera con creces al que ofrecen sus rivales.

    Las estadísticas del primer tiempo del partido ante el Racing revelan que el Barcelona tuvo la posesión del balón en un porcentaje que alcanzó el 70 %, y remató 19 veces a portería, 6 de ellas entre los palos y bajo el larguero, frente a solo dos remates de los visitantes, uno de ellos entre los tres palos que se tradujo en el único gol.

    Y en el segundo tiempo la situación no cambió demasiado: el porcentaje de posesión alcanzó el 69 % para el Barça, con 11 remates a portería, 3 de ellos entre los tres palos, frente a 3 remates a la contra del Racing, 2 de ellos entre los tres palos.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-FEYENOORDAFP

    La mentalidad alemana marcó la diferencia

    Y a la vista de estos resultados, era natural que Flick elogiara a sus jugadores; es más, consideró que la plantilla actual quizá sea la más equilibrada desde que asumió la dirección del equipo, señalando que la mejora no se limitó a la línea ofensiva, sino que se extendió también al centro del campo y a la defensa.

    Y cuando se le preguntó por el secreto del apetito de los jugadores del Barcelona por marcar goles fuera cual fuera el resultado durante los partidos, el técnico alemán respondió con una frase que quizá explique la situación actual.

    Dijo que se trata de la identidad del equipo y de su forma de jugar, aclarando: "Esta es nuestra mentalidad, y esta es la manera en la que queremos jugar. Si perdemos el balón, tenemos que ir a recuperarlo".

    Esta mentalidad encaja con la filosofía de Flick, basada en la presión constante y la rápida recuperación del balón tras perderlo, unas ideas que se manifestaron con claridad en la forma de jugar del Barcelona, después de que el conjunto catalán perdiera su identidad en etapas anteriores.

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    ¿Debilidad física o mala gestión?

    Pero el deseo de aumentar la cosecha no es por sí solo el secreto detrás de esta diferencia en los resultados del Barcelona y el Real Madrid esta temporada, entonces, ¿cuál es el secreto?

    Quizás la razón se deba a la falta de condición física de los jugadores del Real Madrid, cuyo rendimiento decae en la segunda parte en comparación con sus homólogos del Barcelona, lo que permite al conjunto catalán presionar durante los 90 minutos.

    Por el contrario, este panorama pone bajo la lupa las decisiones de Mourinho, especialmente en lo relativo a la gestión de los minutos de juego y los cambios, ya que se supone que debe dirigir al grupo de manera que saque lo mejor de cada jugador, aunque sea a costa de las estrellas, algo por lo que se ha caracterizado el técnico portugués a lo largo de su carrera.

    Sin embargo, en el último periodo se plantean numerosos interrogantes sobre el nivel que ofrece Vinícius Júnior, y aun así el extremo brasileño sigue siendo uno de los elementos del once titular del equipo.

  • RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Los banquillos, un arma secreta

    Y la gestión de los minutos de juego nos lleva a otro punto fundamental: la calidad de las opciones que tiene cada técnico en el banquillo, un arma oculta capaz de decidir títulos.

    En el Real Madrid, las opciones parecen limitadas, quizá por la cantidad de lesiones en el último periodo, antes de la recuperación de todas sus estrellas, y también como consecuencia de la caída de nivel de algunos elementos.

    Pues incluso después de cerrar varios fichajes que el conjunto blanco necesitaba el verano pasado, el Merengue sigue careciendo del "suplente de lujo" en algunas posiciones, entre ellas, por ejemplo, la del extremo izquierdo, en caso de que Mourinho decida prescindir de Vinicius.

    Asimismo, Mourinho no encuentra muchas opciones en el centro del campo, ya que si quisiera dar descanso a Valverde o a Bernardo Silva, chocaría con los errores de Camavinga y, en menor medida, de Tchouaméni, que de por sí regresa de una lesión.

    En el otro lado, Flick disfruta de un gran lujo a la hora de elegir la alineación, así como a la hora de realizar los cambios, pues apenas hay diferencia entre el titular y el suplente en el Barça, algo que ha permitido al técnico alemán llevar a cabo una rotación calculada a lo largo de los últimos partidos, con el resultado de que todos los jugadores están en disposición y nadie se siente agotado.

    Y en la línea de ataque, que ha contribuido al aterrador registro hasta el momento, encontramos numerosas opciones en las bandas, e incluso en la posición de delantero centro, que representaba un problema en verano, Raphinha se ha convertido en el atacante titular, con Gabriel Jesus como suplente, mientras el joven egipcio Hamza Abdelkarim espera entrar en la competencia.

    Y en el centro del campo, mientras Flick se apoya de forma casi principal en el dúo de Rodri y Pedri, el organizador del juego cambia sin que nadie perciba una diferencia de nivel; Fermín López brilla en un partido y luego se sienta como suplente para que Dani Olmo ofrezca una actuación destacada en el siguiente.

    Incluso a nivel defensivo, Flick se ve ante una duda agradable a la hora de elegir los elementos en cada partido, y lo llamativo es que el rendimiento no se ve afectado, aunque el equipo no se haya enfrentado hasta ahora a un rival con verdadera ferocidad ofensiva.

    Y lo que también ha ayudado a Flick en esto es que la plantilla del Barça cuenta con jugadores que saben desenvolverse en más de una posición. El ejemplo claro es Raphinha, que juega como extremo y como delantero centro, así como el nuevo dúo de Karim Adeyemi y Anthony Gordon, además de Fermín López.

    Todos ellos otorgan a su entrenador una gran flexibilidad táctica, frente a la relativa rigidez que caracteriza los planteamientos del Real Madrid esta temporada.