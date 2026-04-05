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El enigma de Mbappé en el Real Madrid... ¿Una solución mágica o una crisis técnica y psicológica?

FEATURES
Mallorca vs Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
Primera División
K. Mbappe
Morocco
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Marruecos

El astro francés deja a todos boquiabiertos

En el Real Madrid no hay casualidades que pasen sin explicación ni estrellas que entren en escena sin dejar una huella clara, pero lo que está sucediendo últimamente suscita más interrogantes que respuestas. Entre un rendimiento colectivo sólido en algunos partidos y un notable bajón en otros, empieza a perfilarse una historia diferente dentro del equipo.

El protagonista principal de esta historia es el francés Kylian Mbappé, la estrella que todos esperaban que fuera la pieza final del proyecto del Real Madrid, el nombre capaz de marcar la diferencia en los momentos decisivos.

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Pero la ironía es que su presencia no ha sido tan evidente como muchos esperaban a nivel colectivo, sino que ha venido acompañada de interrogantes inusuales, sobre todo por el cambio de aspecto del equipo con su presencia en comparación con lo que era en su ausencia.

  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Una solución mágica

    Desde el momento en que Kylian Mbappé llegó al Real Madrid, muchos lo consideraron la solución mágica a todos los problemas ofensivos, dada su gran capacidad goleadora y su flexibilidad táctica, que le permite jugar en más de una posición en la línea de ataque, ya sea como delantero puro o como extremo móvil.

    Y, efectivamente, Mbappé no defraudó a nivel individual, ya que brilló de forma notable en las estadísticas y logró unas cifras goleadoras excepcionales, coronadas con la conquista de la Bota de Oro la temporada pasada, lo que confirmó su estatus como uno de los delanteros más peligrosos del mundo.

    Sin embargo, por otro lado, este brillo individual no se reflejó como se esperaba en el rendimiento colectivo del equipo, ya que su presencia no aportó muchas soluciones a nivel de sistema, sino que se observaron algunos indicios de afectación en la cohesión ofensiva, lo que abrió la puerta a las dudas sobre su real influencia dentro del equipo.


    • Anuncios
  • FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRIDAFP

    signos de interrogación

    A pesar del brillante rendimiento individual que ha ofrecido Kylian Mbappé desde su llegada al Real Madrid —con 82 goles y 11 asistencias en 95 partidos en todas las competiciones—, aun estando rodeado de una gran constelación de estrellas, no ha logrado llevar al equipo a conquistar los grandes títulos, algo que ha sorprendido a la afición y a los seguidores.

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    Esto contrasta con épocas anteriores, en las que el Real Madrid carecía de ese mismo elenco de estrellas, pero aun así logró resultados y títulos importantes, lo que ha suscitado grandes interrogantes sobre la capacidad de Mbappé para influir colectivamente en el equipo en comparación con el pasado.

    Ante esta comparación, la prensa española ha comenzado a arremeter contra el jugador, cuestionando su verdadera contribución al sistema colectivo y afirmando que las estadísticas individuales no bastan para ocultar las deficiencias del rendimiento colectivo.

    Además, algunos han empezado a plantear hipótesis sobre las causas del bajón de Mbappé, ya que los analistas consideran que el club aún no ha aprovechado plenamente su potencial, tanto a nivel táctico como en el aprovechamiento de sus múltiples capacidades ofensivas, lo que aumenta la incertidumbre sobre su verdadero papel en el Real Madrid.


  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    El Real Madrid... un sistema devastador sin Mbappé

    Mbappé sufrió una lesión de rodilla a principios del mes pasado, lo que suscitó grandes temores sobre la capacidad de los «merengues» para afrontar retos difíciles, ya fuera en la Liga de Campeones contra el Manchester City o en el derbi de Madrid contra el Atlético de Madrid, sobre todo con un nuevo entrenador al frente del equipo, el español Álvaro Arbeloa.

    Sin embargo, lo curioso es que el equipo se mostró de una forma totalmente diferente a lo esperado, ya que pareció más compacto y colectivo, con diversas opciones ofensivas, desde disparos desde fuera del área hasta centros milimétricos, además de aprovechar el movimiento de los jugadores que subían desde atrás, como Valverde, Ibrahim Díaz y Arda Güler.

    Gracias a este juego colectivo, el Real Madrid logró ofrecer un rendimiento arrollador, lo que le permitió eliminar al Manchester City y imponerse al Atlético de Madrid en el derbi de la capital, demostrando que, incluso sin Mbappé, el equipo es capaz de competir a un gran nivel.

    Así, algunos han empezado a sugerir que el Real Madrid podría rendir mejor colectivamente en ausencia de Mbappé, lo que abre el debate sobre el impacto del astro francés en la cohesión táctica del equipo en comparación con su ausencia.


  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    La presencia de Mbappé... Una crisis psicológica y técnica

    Nadie puede negar las impresionantes habilidades de Kylian Mbappé ni su gran influencia en cualquier equipo, pero la situación quedó clara para todos, especialmente en el partido que el Real Madrid disputó ayer sábado contra el Mallorca, que el «Blancos» perdió por 1-2 en la Liga española.

    El partido supuso el regreso de Mbappé al once inicial tras una ausencia de más de un mes, y lo curioso es que el juego colectivo devastador en el que se basó el Real Madrid durante su ausencia desapareció por completo en cuanto él saltó al campo desde el principio.

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    El Real Madrid pareció haber olvidado las soluciones colectivas que habían demostrado su eficacia durante la ausencia de Mbappé, y volvió a confiar en una única opción: la velocidad del astro francés para lanzarse a los espacios detrás de los defensas y su capacidad individual para penetrar y rematar, lo que redujo la eficacia del resto de jugadores y limitó el estilo del equipo.

    Llegó un punto en el que la mayoría de los intentos ofensivos del Real Madrid, tras una hora de partido, procedían todos de Mbappé, hasta el punto de que algunos jugadores, a pesar de disponer de varias opciones ofensivas, preferían pasarle siempre el balón al astro francés, lo que sugiere que su presencia creó una crisis psicológica en algunos jugadores, que sentían la necesidad de pasarle el balón sin buscar otras soluciones, al contrario de lo que ocurría en su ausencia.


  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ¿Cuál es la solución?

    Mientras persiste la incertidumbre sobre el papel de Mbappé en el Real Madrid, surge la pregunta más importante: ¿cómo puede el equipo sacar partido de su enorme talento sin que ello afecte negativamente a la cohesión del grupo? Las soluciones no son fáciles, pero son imprescindibles para mantener la eficacia del equipo en los partidos importantes.

    El primer paso consiste en redistribuir las funciones en la línea de ataque, de modo que el equipo no dependa por completo de la velocidad individual de Mbappé, sino que aproveche sus inteligentes movimientos para crear espacios también para sus compañeros.

    En este contexto, utilizar a Mbappé como extremo izquierdo o derecho en lugar de como delantero puro podría ser una buena solución, ya que le permitiría moverse por las bandas y abrir espacios para sus compañeros, además de contar con un delantero puro, sin perder su capacidad de penetración y remate.

    La segunda solución tiene que ver con el aspecto psicológico, ya que los jugadores necesitan reforzar la confianza en sus decisiones individuales y no sentir la presión de pasarle siempre el balón a Mbappé, al tiempo que siguen aplicando un plan colectivo que equilibre el individualismo y el juego en equipo, para que sus habilidades no se conviertan en una carga para el resto del equipo.

    En cuanto al aspecto táctico, la solución podría estar en adoptar más de un esquema ofensivo que se adapte a la naturaleza de cada partido, de modo que el equipo pueda alternar entre un juego colectivo intenso o aprovechar las habilidades individuales de Mbappé, manteniendo líneas organizadas y un apoyo equilibrado a todos los delanteros, para garantizar que no se pierda la cohesión durante los partidos importantes.