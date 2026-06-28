Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Canada Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

El enigma de Alphonso Davies: la mayor estrella de Canadá, su misterioso entrenador y la incógnita de su regreso al Mundial, que podría definir el partido más importante de la historia de la selección masculina de fútbol de Canadá

FEATURES
Analysis
Sudáfrica vs Canadá
Sudáfrica
Canadá
World Cup
A. Davies
J. Marsch

Canadá está en terreno desconocido y la incertidumbre sobre el papel de Davies complica todo, mientras Jesse Marsch gestiona su regreso en una eliminatoria llena de dudas.

En la película de 1997 Austin Powers: El hombre del misterio internacional, el agente secreto británico despierta tras décadas de sueño criogénico en una nueva era.

En las últimas semanas, la figura más enigmática del fútbol canadiense no ha sido Davies, sino el hombre a su lado: Matthias Blankenburg.

Davies está disponible para el debut canadiense en eliminatorias, pero su rol no está claro. En la rueda de prensa previa se mostró evasivo al preguntarle si sería titular, y aunque aparece en la convocatoria, no hay certeza de que salga desde el banquillo.

Canadá tiene calidad suficiente para vencer a Sudáfrica sin él, pero contar con su jugador más desequilibrante sería un impulso decisivo de cara a unos hipotéticos octavos contra Países Bajos o Marruecos.

«Solo quiero jugar al fútbol, es mi pasión», afirmó Davies. «Será muy especial. A los 17 años fui a Rusia para hablar ante la FIFA sobre traer el Mundial aquí, y ahora verlo realidad es increíble».

  • FBL-WC-2026-TRAINING-CANAFP

    El hombre junto a Davies

    Cuando los jugadores de Canadá salen al campo a entrenar, aparece también el corpulento preparador físico alemán, de quien pocos saben algo. Lleva una camiseta de Canada Soccer que apenas le cubre un torso forjado en el press de banca y botas negras, lo que contrasta con las rosas de la mayoría del grupo.

    En su web, Blankenburg se define como un «experto que trabaja al más alto nivel», pero aporta pocos detalles. Antes entrenó a estrellas del Bayern como David Alaba, Jérôme Boateng, Malik Tillman y Franck Ribéry, y ahora a Davies, aunque no pertenece oficialmente al cuerpo técnico del club.

    Para Davies, antes un líder desenfadado y enérgico del grupo canadiense, Blankenburg ha sido una presencia atenta.

    Parece trabajar de forma independiente y Canadá no ha aclarado su papel en la concentración. Llegó tras una reunión entre Davies, la Federación Canadiense y el Bayern, y se espera que siga con el jugador.

    «Cuando Alphonso mencionó que quería traer a un preparador físico personal para que le ayudara en su rehabilitación, lo apoyé plenamente, y creo que es realmente importante, sobre todo cuando eres un deportista del nivel de Alphonso, contar con alguien que conozca específicamente cuáles son las exigencias de tu cuerpo, y creo que ha sido de gran ayuda», afirmó el seleccionador de Canadá, Jesse Marsch.

    «A los deportistas de élite hay que tratarlos como Ferraris: mantenerlos bien y asegurarse de que cumplan todos los objetivos antes de dejarlos expresar su potencial».

    • Anuncios
  • Canada Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El plan del señuelo

    En las últimas semanas, mientras Marsch y Davies atendían a la prensa, Blankenburg solía quedarse cerca, al alcance del oído, antes de retirarse para trabajar individualmente con el jugador. Es otro recordatorio de su papel en la recuperación de Davies.

    Su estado físico sigue siendo incierto, en parte por las restricciones de la FIFA al acceso de los medios a los entrenamientos. Los aficionados buscan pistas para saber qué papel puede desempeñar la mayor estrella de Canadá en este Mundial.

    En los dos últimos partidos de la fase de grupos, el plan en torno al primer goleador de la historia de Canadá en un Mundial masculino se volvió aún más confuso —y más controvertido—.

    Marsch afirmó que Davies estaría listo para enfrentar a Catar y prácticamente garantizó que jugaría contra Suiza. Sin embargo, el jugador no vio minutos en ninguno de los dos encuentros, y el técnico admitió después que el mensaje público había sido parte de un plan de distracción.

    Davies pidió jugar contra Suiza, pero Marsch lo descartó porque no había alcanzado los parámetros físicos necesarios. Canadá se ciñó al plan.

    «Ha sido fácil porque teníamos un plan», admitió Marsch el jueves, reconociendo que sus palabras no reflejaron por completo la estrategia interna. «La única desviación del plan es cómo os lo he comunicado».

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Está disponible, pero ¿hasta qué punto?

    Durante las dos semanas que pasó en Vancouver, Davies habló con los periodistas apenas 45 segundos tras el partido contra Catar. Después del encuentro con Suiza, simuló una llamada mientras se alejaba de la prensa.

    El sábado en Los Ángeles, sin embargo, ofreció su visión más clara hasta la fecha sobre el proceso, su recuperación y su lugar en el equipo, ahora que se acerca a lo que podría ser su debut en el torneo.

    «Esta es la competición más importante del mundo y, sobre todo cuando eres la nación anfitriona y juegas en casa, habrá críticas por todas partes, pero, personalmente, no me he centrado demasiado en ello», afirmó Davies. «Jugar al fútbol en la fase eliminatoria... Creo que todos entendemos lo importante que es esto. Sabemos que no podemos cometer errores y, aunque los cometamos, tenemos que subsanarlos lo antes posible».

    Su estado físico es conocido por el cuerpo técnico, pero la imagen pública sigue siendo incompleta. Ante las cámaras, sin embargo, asume el rol de líder y comparte momentos distendidos con los jugadores más jóvenes.

    La gestión de Marsch con su regreso se ha convertido en uno de los temas clave del Mundial de Canadá. Por ahora, Davies aguarda en el banquillo hasta que su número aparezca en el marcador de suplentes.

    Y cuando eso ocurra, Blankenburg no estará lejos.

  • FIFA World Cup 2026 Venues - Los Angeles StadiumGetty Images Sport

    De vuelta a Los Ángeles...

    El primer partido de la fase eliminatoria de la Copa del Mundo de Canadá no podría haberse disputado en un escenario más adecuado.

    El equipo prefería ganar el Grupo B y seguir en casa hasta la ronda de 16, pero Los Ángeles, con su gran comunidad canadiense, es una excelente alternativa.

    Además, la ciudad tiene un valor especial para el fútbol canadiense: en 2000 Canadá conquistó su único título masculino, la Copa Oro de la CONCACAF, al vencer a Colombia en el cercano Rose Bowl. En marzo de 2025, Los Ángeles fue también el último escenario donde Davies jugó con la selección, antes de romperse el ligamento cruzado anterior en un partido que llevó al Bayern a amenazar con demandar a la Federación Canadiense.

    El Bayern nunca cumplió sus amenazas, pero Davies no ha vuelto a jugar con Canadá desde entonces.

    «Al volver a este estadio, ahora puedo terminar algo que empecé hace un año, en marzo», dijo Davies. «[Esa fue] la primera vez que estuve en el estadio. Es un estadio precioso, con un ambiente maravilloso, y todo se truncó, pero al fin y al cabo, así es el fútbol».

    Jugar en Estados Unidos aleja a Canadá del foco local, lo que quizá no sea malo para un equipo que aún se adapta a la presión de su propia afición. Entre 2022 y este verano solo disputó 13 partidos en casa y nunca había recibido tanta atención.

    Habrá canadienses en Los Ángeles —más de 4.000 se han organizado a través de Canada Soccer, y se espera que haya más—, pero no será un mar rojo. Quizá eso ayude a un grupo que busca ganar el partido más importante de la historia del fútbol masculino canadiense.

    ¿Y si lo consiguen? Davies quiere estar allí.

    Es la gran incógnita de Canadá y su mayor talento en este Mundial. Tanto si es titular, como si sale desde el banquillo o simplemente espera su momento, es probable que Blankenburg esté cerca, un recordatorio más visible de lo cuidadosamente que Canadá está gestionando el regreso de Davies.

World Cup
Sudáfrica crest
Sudáfrica
RSA
Canadá crest
Canadá
CAN