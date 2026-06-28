El enigma de Alphonso Davies: la mayor estrella de Canadá, su misterioso entrenador y la incógnita de su regreso al Mundial, que podría definir el partido más importante de la historia de la selección masculina de fútbol de Canadá

En la película de 1997 Austin Powers: El hombre del misterio internacional, el agente secreto británico despierta tras décadas de sueño criogénico en una nueva era.

En las últimas semanas, la figura más enigmática del fútbol canadiense no ha sido Davies, sino el hombre a su lado: Matthias Blankenburg.

Davies está disponible para el debut canadiense en eliminatorias, pero su rol no está claro. En la rueda de prensa previa se mostró evasivo al preguntarle si sería titular, y aunque aparece en la convocatoria, no hay certeza de que salga desde el banquillo.

Canadá tiene calidad suficiente para vencer a Sudáfrica sin él, pero contar con su jugador más desequilibrante sería un impulso decisivo de cara a unos hipotéticos octavos contra Países Bajos o Marruecos.

«Solo quiero jugar al fútbol, es mi pasión», afirmó Davies. «Será muy especial. A los 17 años fui a Rusia para hablar ante la FIFA sobre traer el Mundial aquí, y ahora verlo realidad es increíble».