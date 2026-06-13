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Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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«El engaño del código de barras»... ¿Cómo llena la FIFA las gradas del Mundial con fantasmas?

FEATURES
República de Corea vs Chequia
República de Corea
Chequia
World Cup
USA vs Paraguay
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México
EE. UU.
Paraguay

«La trampa del FOMO y la ley de Ponzi»... ¿Cómo genera la FIFA un tráfico ficticio en las plataformas digitales del Mundial?

Tras los récords que presume la FIFA en este mercado de fichajes mundialista, las pantallas internacionales muestran un imagen apagada.

La escena, que se repite en los estadios que acogen la Copa del Mundo de 2026, plantea un interrogante: ¿a quién creemos? ¿A las imágenes que muestran miles de asientos vacíos o a los datos oficiales de la FIFA, que aseguran que las gradas están llenas?

La paradoja se evidenció en el Corea del Sur-República Checa en Guadalajara: se reportaron 44 985 asistentes, aunque el estadio tiene 45 664 asientos.

Matematically, the empty space did not exceed 700 seats, yet to the naked eye the center line of the field showed a clear “desert of fans,” as if the stands had conspired to avoid the main camera.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lista de empresas patrocinadoras

    Muchos desconocen que los asientos más visibles en las pantallas, los que están cerca del campo, no son para el aficionado que compra su entrada en taquillas o en la web oficial, sino que se reservan para las grandes empresas patrocinadoras y los socios comerciales de la FIFA.

    Según The Athletic, en las primeras eliminatorias muchos de estos asientos quedan vacíos; las empresas las adquieren y las usan como incentivos o invitaciones para ejecutivos o invitados VIP, quienes muchas veces no quieren viajar miles de kilómetros para ver un partido de fase de grupos entre equipos de segundo nivel.

    Aun así, el sistema la registra como “asistencia oficial”, pues ya se pagó, aunque el asiento permanezca vacío ante millones de televidentes.

    • Anuncios
  • FIFA World Cup 2026 Venues - Los Angeles StadiumGetty Images Sport

    Campos híbridos

    Según «The Athletic», el otro aspecto de la crisis es logístico e ingenieril. Se relaciona con las características de los estadios que albergan los partidos en Estados Unidos. Muchos de estos estadios se construyeron para el fútbol americano (NFL), que requiere un campo más pequeño.

    Para cumplir con las normas de la FIFA, los ingenieros tuvieron que ampliar el campo y, por tanto, eliminar filas de asientos en las primeras filas, reduciendo el aforo.

    Por ejemplo, el SoFi Stadium de Los Ángeles eliminó miles de butacas para adaptarse al formato híbrido del Mundial, y aún debe reservar espacio para medios y publicidad, lo que hace que su capacidad real varíe cada día.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La «estafa piramidal popular»... ¿Quién se traga el cuento?

    La FIFA rechaza hablar de crisis de venta de entradas. Su presidente, Gianni Infantino, asegura que «todas se han agotado» tras recibir más de 500 millones de solicitudes.

    Sin embargo, sobre el terreno se retienen lotes de entradas para venderlas luego a precios altos y avivar la reventa, creando una “ilusión de escasez”.

    Es un esquema Ponzi: se atrae a nuevos inversores con el dinero de los anteriores, creando una “ilusión de éxito financiero”. y de un auge continuo, cuando la realidad es que el sistema está vacío por dentro y se derrumbará en cuanto se detenga el flujo de nuevos compradores.

    En el Mundial, la FIFA genera demanda artificial anunciando cifras récord de solicitudes para provocar pánico. (FOMO) y convenciendo al público de que las entradas se agotaban. Eso atrae a los especuladores (scalpers), que las compran buscando ganancia, igual que nuevos inversores que alimentan la red.

    El desastre llega en los partidos menos atractivos: sin compradores reales, las gradas quedan vacías y el castillo de naipes se derrumba, después de que la FIFA haya cobrado su parte a los especuladores y dejado a los aficionados sin entradas.

    Días antes de algunos partidos, las plataformas ya ofrecían más de 10 000 entradas para el duelo Estados Unidos-Paraguay, compradas por especuladores que no hallaron compradores.

    Para la FIFA, quien compró desde el extranjero y no asiste es un “espectador táctico” que infla el valor del torneo, aunque las gradas de Guadalajara o Los Ángeles muestren un mercado sin personas.

  • Soccer Fans Gather To Watch The United States' First World Cup Match Against ParaguayGetty Images News

    La psicología del «FOMO»... ¿Cómo manipula la FIFA el sistema de colas digitales?

    La manipulación del mercado de fichajes del Mundial no se limita a las oficinas de los patrocinadores; también usa una especie de «ingeniería psicológica» sobre el aficionado a través del miedo a perderse algo (FOMO).

    La FIFA sabe que un producto escaso parece más valioso, aunque el partido sea entre equipos sin trayectoria.

    Esta táctica se ve en el «sistema de colas digitales» que la FIFA activa durante la venta de entradas; el aficionado ve en pantalla que hay cientos de miles de personas delante de él, lo que le empuja, consciente o inconscientemente, a comprar cualquier entrada que se ofrezca sin pensar en gastos logísticos ni en la distancia.

    Esta escasez artificial no solo busca vender entradas con antelación, sino reforzar la idea de que la Copa del Mundo es el evento más codiciado del planeta.

    La ironía surge cuando, tras el cierre “total” de esas ventanas, luego la verdad explota en las plataformas de reventa, legales e ilegales: miles de entradas inundan el mercado a precios de risa para partidos como Estados Unidos-Paraguay. Así se demuestra que las interminables colas de la FIFA eran solo un truco psicológico que ha llevado al organismo a la encrucijada de los “asientos fríos” y las gradas vacías, que revelan todo el montaje.