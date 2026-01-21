El enfrentamiento de Mason Greenwood contra el Liverpool no es una prueba para la selección de Inglaterra de la Copa del Mundo a pesar de sus hazañas goleadoras con el Marsella

Si se pueden creer las palabras de Tuchel y esa directiva no cambia, entonces este debería ser un punto discutible. No obstante, sigue siendo una pregunta candente en Marsella y entre cierta sección de los fanáticos de Inglaterra en línea. La perspectiva desde Francia es que Greenwood sería un activo.
"Sí, absolutamente", dice Lamperti al ser consultado sobre si Greenwood podría ser un arma para los Tres Leones. "Puede ser un súper suplente. Solo tiene 24 años, aún tiene mucho margen de mejora y está lleno de confianza. Solo necesita sentirse amado. Pero creo que Inglaterra no está lista para perdonarlo".
Sin embargo, el periodista de fútbol inglés con base en Marsella, George Boxall, que cubre al OM, no está de acuerdo.
"Si dejáramos de lado el caso legal y su pasado, entonces hay un argumento para decir que tiene un lugar en ese equipo", le dice a GOAL. "Es el máximo goleador de la Ligue 1 y ha estado jugando un fútbol objetivamente eléctrico en ocasiones; sus estadísticas ya han superado a las de Glenn Hoddle y Chris Waddle en Francia. El problema es que no puedes separar al jugador de su pasado, simplemente no es realista hacerlo".
Al preguntársele si cree que hay alguna posibilidad de que Greenwood sea convocado nuevamente, Boxall continuó: "Me habría imaginado que si hubiera un arrepentimiento público genuino, una explicación y una mejor comunicación de su parte, podría haber sido posible, pero ya es demasiado tarde. Él sigue jugando al fútbol, es feliz en Marsella y ya tiene su segunda oportunidad como alguien que sigue jugando al fútbol al más alto nivel y es pagado por hacerlo.
"Jugar para Inglaterra volverá a abrir esas heridas del pasado, y no beneficiará a nadie involucrado: Ni a Tuchel, ni a Greenwood, ni a su familia, y menos aún a las víctimas de abuso sexual en un sentido más amplio".