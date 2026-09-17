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¡El enfado de Priske tras la goleada por 4-1! El técnico del Sparta de Praga echa humo pese a la impresionante victoria europea
Superar un susto inicial en Armenia
El Sparta de Praga regresó a la fase de grupos de la UEFA Europa League tras tres años de ausencia con una contundente victoria por 4-1 a domicilio ante el Ararat-Armenia en uno de los dos encuentros inaugurales disputados a la misma hora, junto al choque entre el Omonia Nicosia y el Celta de Vigo. Los locales comenzaron mejor en el Republic Stadium de Ereván, estrellando un balón en el poste dentro de los primeros diez minutos y generando peligro al contraataque. Sin embargo, el equipo de Brian Priske resistió el empuje inicial, recuperó la compostura y terminó haciéndose con el control absoluto del partido.
La victoria supone el tercer triunfo consecutivo del Sparta en todas las competiciones, a medida que va ganando impulso y confianza.
- Gurgen Hakobyan
El dominio aéreo de Guddal decide el partido
Tobias Guddal emergió como un héroe inesperado para el equipo visitante, al marcar dos veces durante la primera parte para decantar claramente el partido a favor del Sparta. Ambos goles llegaron a balón parado, ejecutado con maestría por Adam Karabec, lo que puso de manifiesto un plan táctico muy trabajado que hizo las delicias del cuerpo técnico. Pese a su imponente estatura, el defensa marcó más goles en este único partido que en toda su carrera en Noruega.
«Dijimos antes de la temporada que uno de nuestros objetivos era que los defensas nos ayudaran de esta manera», señaló Priske sobre el impacto crucial del defensa central calzador.
Abordando los fallos defensivos y las dificultades de Brunes
A pesar de lo contundente del marcador, Priske se mostró exigente en su valoración tras el partido, al señalar las inconsistencias aún presentes y los despistes defensivos en los compases iniciales. El técnico también se refirió a la sequía goleadora que atraviesa el delantero Jonatan Brunes, que ya encadena nueve partidos sin ver puerta. Priske subrayó que el atacante debe centrarse en el trabajo duro y en el juego colectivo, en lugar de obsesionarse con marcar.
«No debe centrarse tanto en los goles, sino más bien en hacer las cosas correctas sobre el terreno de juego», explicó Priske.
- Gurgen Hakobyan
Cogiendo impulso antes de la cita nacional
Patrik Vydra añadió el cuarto gol del Sparta tras el descanso, después de una gran jugada colectiva en la que participó el suplente Matyas Vojta, para poner el broche a una noche exitosa. Con el compromiso europeo resuelto con éxito, Priske y sus jugadores se marcharon inmediatamente al aeropuerto para regresar a casa. El equipo debe ahora volver a centrar rápidamente su atención en los asuntos domésticos mientras prepara el próximo partido de liga contra el Olomouc el domingo.
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