El emotivo Dele Alli insinúa su inminente regreso al fútbol, mientras el héroe del Tottenham recibe una cálida bienvenida por parte de los aficionados durante su regreso al derbi del norte de Londres
Dele regresa a los Spurs
Dele fue el invitado de honor del Tottenham en el derbi del norte de Londres contra el Arsenal y, cuando salió al campo en el descanso, insinuó su inminente regreso al deporte que ama. Dele no ha jugado en ningún club desde que dejó el Como en septiembre de 2025.
Según Matt Law, del Telegraph, dijo: «Estoy deseando volver a jugar, espero que no tarde mucho».
«Siempre serás mi familia».
Un emocionado Dele, que ha sufrido un fuerte declive desde que dejó el Tottenham en 2022, envió un mensaje muy entrañable a los fieles del norte de Londres.
Dijo: «Espero que me hayáis echado de menos tanto como yo a vosotros. Han pasado muchas cosas en nuestras vidas desde la última vez que estuvimos juntos, pero hoy estoy de vuelta y espero que sepáis que siempre seréis mi familia».
Dele se unió al Tottenham en 2015 después de que su evidente potencial fuera reconocido en el club de su infancia, el MK Dons. Se adaptó rápidamente a la élite de la Premier League y fue nombrado dos veces Jugador Joven del Año por la PFA.
Marcó 67 goles para los Spurs en 269 partidos, además de jugar 37 partidos con la selección inglesa. Dele asumió un nuevo reto al fichar por el Everton en 2022, pero desde entonces ha tenido problemas para recuperar su forma y su estado físico.
Las dificultades de Dele
Dele ha tenido dificultades para encontrar un hogar permanente desde su salida del Como, donde jugó un partido y fue expulsado. En 2023, reveló valientemente a Gary Neville que había sufrido abusos cuando era niño.
Dele reveló que a lo largo de su carrera había estado lidiando con el trauma de su infancia. Dijo que comenzó a traficar con drogas cuando tenía ocho años y que fue explotado por bandas, ya que la policía nunca sospecharía de un niño ni lo registraría.
«Fui adoptado por una familia increíble, no podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí. Si Dios creó a las personas, fueron ellos», dijo sobre cómo superó esos momentos oscuros.
«Eran increíbles y me ayudaron mucho, y eso fue otra cosa, ya sabes: cuando empecé a vivir con ellos, me costaba mucho abrirme a ellos, porque sentía que era fácil deshacerse de mí otra vez.
Intenté ser el mejor chico que pude para ellos. Me quedé con ellos desde los 12 años y luego empecé a jugar en el primer equipo, profesionalmente, a los 16. Todo empezó a partir de ahí».
¿Qué viene después?
Dele no tuvo mucho que celebrar el domingo en Tottenham, ya que su antiguo club sufrió una dolorosa derrota por 4-1 ante el Arsenal. Ahora volverá a centrarse en la búsqueda de un nuevo club, con el objetivo de volver a escuchar su nombre coreado por una multitud entusiasta. El jugador de 29 años ha sido relacionado con el Wrexham, uno de los equipos punteros de la Championship, y con varios clubes de La Liga.
