Getty Images
Traducido por
El embajador ruso tacha a Italia de «antidemocrática» tras la retirada de Andrea Pirlo como candidato a seleccionador
Tensión diplomática por la vacante en la selección italiana
La sucesión en la selección italiana ha pasado del campo a la política. Aleksei Paramonov, embajador ruso en Italia, criticó a las autoridades tras la retirada de Pirlo.
En una carta abierta difundida en su blog de Telegram y en las redes de la embajada, Paramonov criticó sin rodeos la gestión. Se dirigió al campeón del mundo en 2006 para lamentar el trato recibido por esta figura legendaria de su propio país.
- (C)Getty Images
El embajador ruso arremete contra la clase dirigente «pseudodemocrática»
La carta de Paramonov, llena de crítica mordaz, acusaba a los líderes italianos de hipocresía y de tratar injustamente al excentrodelantero de la Juventus y el AC Milan. «Es una lástima que, pese a tu aportación al deporte mundial y a la imagen de Italia en el extranjero, te margine aquí tu propia clase dirigente pseudodemocrática, como ya ocurrió con miles de deportistas, músicos, artistas, directores de orquesta y cineastas rusos», escribió el embajador.
El diplomático le ofreció su apoyo y calificó el caso como una cuestión de derechos humanos, no solo de deporte: «Aunque quizá esto no le sirva de ayuda, estamos a su lado con sincera y humana solidaridad», declaró Paramonov.
Pirlo aclara sus vínculos comerciales
Pirlo, de 47 años, ya se había pronunciado sobre la polémica, frustrado por la interpretación de sus acuerdos profesionales. En un comunicado aclaró: «La colaboración que ha generado polémica surgió durante mi experiencia laboral en los Emiratos Árabes Unidos y es de carácter exclusivamente comercial y deportivo. Atribuirle un significado político supone convicciones que nunca he expresado ni comparto».
«A lo largo de mi carrera, primero como jugador y luego como entrenador, siempre he respetado las leyes de los países en los que he trabajado y los contratos que he firmado», añadió.
- Getty Images
El Gobierno italiano reacciona ante las repercusiones
Las repercusiones han llegado a las más altas esferas del Gobierno italiano, y el ministro de Deportes y Juventud, Andrea Abodi, ha expresado su decepción por la gestión de todo este asunto.
En un acto público reciente, Abodi fue contundente sobre el daño a la reputación de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC): «Es una noticia que habla por sí sola».
Abodi admitió que «ahora hay que recuperar una mala impresión», tras el desfile de candidatos famosos que se barajó y luego descartó.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias