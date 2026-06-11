¡El embajador Lamine Yamal! La estrella de Barcelona y España defiende el derecho de los niños a jugar al fútbol en su nuevo cargo en UNICEF

Yamal ya no es solo un fenómeno sobre el terreno de juego; ahora es un defensor mundial de la próxima generación. Con tan solo 18 años, el extremo del Barcelona ha sido nombrado Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, lo que le convierte en una de las personas más jóvenes de la historia en ostentar un título tan prestigioso. El anuncio coincide con el Día Internacional del Juego, una fecha dedicada a reconocer el juego como un derecho fundamental para el desarrollo cognitivo y físico de todos los niños.

Su designación atestigua su meteórico paso de las calles de Rocafonda a la cima del fútbol mundial y lo sitúa junto a leyendas que usaron su influencia para impulsar el cambio social. Para Yamal, este cargo no es solo un título, sino una misión personal inspirada en su propia infancia y trayectoria deportiva.