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Eintracht Frankfurt v Sport-Club Freiburg - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Traducido por

¡El efecto Jurgen Klopp! Younes Ebnoutalib, del Eintracht Frankfurt, rechaza a Marruecos tras una llamada personal del nuevo seleccionador de Alemania

Y. Ebnoutalib
J. Klopp
Alemania
UEFA Nations League A

El delantero del Eintracht Frankfurt Younes Ebnoutalib ha revelado que una intervención personal de Jurgen Klopp fue el factor decisivo en su elección de representar a Alemania en lugar de a Marruecos. El jugador de 23 años, que ha tenido un inicio fulgurante de temporada en el ámbito nacional, admitió que el atractivo de trabajar con el exentrenador del Liverpool hizo que la decisión fuera sencilla pese al interés de Marruecos.

  • El factor Klopp en la decisión de Ebnoutalib

    En el mundo de alto riesgo de la elegibilidad internacional en el fútbol, la presencia de un entrenador de clase mundial a menudo puede ser el factor decisivo definitivo. Ebnoutalib se ha convertido en el último ejemplo de este fenómeno, al confirmar que ha comprometido su futuro con Alemania tras un contacto directo de Klopp. El delantero del Frankfurt, que podía representar a Marruecos por su ascendencia, admitió que, aunque hubo conversaciones con la Federación Marroquí de Fútbol, la oportunidad de jugar bajo la tutela de Klopp era simplemente demasiado importante como para rechazarla.

    «Hubo conversaciones con Marruecos. Pero cuando Jurgen Klopp llama, no puedes decir que no», dijo Ebnoutalib.

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  • SC St. Tönis 11/20 v Eintracht Frankfurt - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport

    Un ascenso meteórico desde las divisiones inferiores

    El camino de Ebnoutalib hasta la escena internacional es poco menos que un cuento de hadas, teniendo en cuenta que hace solo dos años jugaba en la Regionalliga con el FC Giessen. Su explosivo inicio de la temporada actual con el Eintracht, donde ya ha marcado cuatro goles, llamó la atención de Klopp durante una visita del técnico al campo de entrenamiento del club.

    Al describir el emotivo momento en el que recibió la invitación oficial, Ebnoutalib reveló que estaba en un campo deportivo durante su día libre cuando el número de Klopp apareció en su teléfono. «No pensé nada raro. Pensé que quizá solo quería preguntarme cómo estabaAfter the phone call, tears came to my eyes. I thought about where I was just a few years ago and that it's crazy that all the hard work has paid off», señaló.

  • La energía y el aura de Klopp encienden la concentración de Alemania

    El delantero describió el intenso ambiente en la concentración de la selección, señalando que el aura de Klopp y sus éxitos pasados ya se han ganado el respeto total del grupo. Alemania se está preparando para una serie de partidos de la Nations League, incluido un duelo de alto nivel contra Países Bajos, en el que Ebnoutalib espera conseguir su primera internacionalidad absoluta y vincular oficialmente su futuro a la DFB.

    Al hablar de sus primeras interacciones con el legendario entrenador, Ebnoutalib destacó la energía que Klopp aporta al campo de entrenamiento. "La impresión es muy positiva. Es, por supuesto, alguien que aporta muchísima experiencia y que ya tiene cierta presencia por lo que ha conseguido a lo largo de los años. Así que, naturalmente, le tienes muchísimo respeto. Pero fue muy agradable y muy cercano en las conversaciones", señaló el delantero.

    "Ya es muy conocido por la manera en que quiere jugar al fútbol. Con una presión alta, con mucha energía y potencia. Ya nos ha motivado. Creo que por eso es conocido, porque es muy bueno conectando con la gente y logrando que se implique. Sin duda, nos ha puesto en la mentalidad adecuada."

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  • Eintracht Frankfurt v Sport-Club Freiburg - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Dividido entre dos patrias

    Su inclusión en la enorme y experimental convocatoria de 44 jugadores de Klopp para los próximos partidos de la UEFA Nations League supone un hito importante en su carrera. Según se informa, las primeras semillas de este cambio internacional se sembraron a principios de este mes, cuando Klopp visitó el campo de entrenamiento del Eintracht Frankfurt. Ebnoutalib confirmó que había hablado con Mohamed Ouahbi, el seleccionador nacional de Marruecos, pero subrayó que el vínculo con Alemania se sintió más inmediato una vez que el nuevo seleccionador de Alemania se puso en contacto.

    "Hablé con él, pero no fue un intercambio intenso. Quiero a ambos países; los dos son mis países de origen. Sin duda seguiré apoyando a Marruecos", concluyó Ebnoutalib.

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