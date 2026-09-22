¡El efecto Jurgen Klopp! Younes Ebnoutalib, del Eintracht Frankfurt, rechaza a Marruecos tras una llamada personal del nuevo seleccionador de Alemania

El delantero describió el intenso ambiente en la concentración de la selección, señalando que el aura de Klopp y sus éxitos pasados ya se han ganado el respeto total del grupo. Alemania se está preparando para una serie de partidos de la Nations League, incluido un duelo de alto nivel contra Países Bajos, en el que Ebnoutalib espera conseguir su primera internacionalidad absoluta y vincular oficialmente su futuro a la DFB.

Al hablar de sus primeras interacciones con el legendario entrenador, Ebnoutalib destacó la energía que Klopp aporta al campo de entrenamiento. "La impresión es muy positiva. Es, por supuesto, alguien que aporta muchísima experiencia y que ya tiene cierta presencia por lo que ha conseguido a lo largo de los años. Así que, naturalmente, le tienes muchísimo respeto. Pero fue muy agradable y muy cercano en las conversaciones", señaló el delantero.

"Ya es muy conocido por la manera en que quiere jugar al fútbol. Con una presión alta, con mucha energía y potencia. Ya nos ha motivado. Creo que por eso es conocido, porque es muy bueno conectando con la gente y logrando que se implique. Sin duda, nos ha puesto en la mentalidad adecuada."