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El efecto dominó enciende el mercado: los fichajes del Real Madrid reavivan las esperanzas del Barcelona, el Arsenal y el Manchester United

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Vinicius Junior
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Un mercado de fichajes veraniego candente tras el Mundial

   Días después de la conclusión de la Copa del Mundo 2026, el ambiente del mercado de fichajes de verano se ha encendido, ante el deseo de los clubes de reforzar sus filas a pocos días del inicio de la nueva temporada.

Varias grandes estrellas acaparan las miradas en este mercado, como el brasileño Vinicius Junior, el argentino Julián Álvarez y el español Rodri, dada su vinculación con posibles traspasos este verano.

Lo llamativo es que esas posibles operaciones tendrán un claro impacto en el destino de otros jugadores, en lo que podría denominarse el «dominó de los fichajes».

  • diomandeGetty Images

    Diomandé allana la salida de Vinícius y frena al Barcelona


    El marfileño Yan Diomandé, estrella del Leipzig, se ha acercado a un traspaso al Real Madrid, en una potente operación para reforzar la línea ofensiva del conjunto blanco.

    Pero esa operación podría llevar al Real Madrid a plantearse la situación de Vinicius Junior, que no ha renovado su contrato y es muy pretendido por el Arsenal.

    En caso de que la renovación del contrato se estanque, la estrella brasileña estaría cerca de marcharse al Arsenal durante el presente verano.

    Por otro lado, la salida de Diomandé del Leipzig representa una amenaza directa para las aspiraciones del Barcelona de fichar al delantero kosovar Vesnik Aslani, estrella del Hoffenheim alemán, después de que el Leipzig ligara su destino al futuro del jugador marfileño en una operación entrelazada que podría privar a los blaugranas de su objetivo ofensivo.

    El Leipzig se aferra a fichar a Aslani, de 23 años, como sustituto directo de Diomandé en caso de que se complete el traspaso de este último a la capital española, un escenario que coloca al Barcelona en una situación muy delicada, especialmente porque el club catalán considera al delantero kosovar el sustituto idóneo de Ferran Torres.

    • Anuncios
  • Vinicius JuniorGetty Images

    Vinícius impulsa el sueño del Barcelona de fichar a Álvarez


    El futuro del jugador brasileño Vinícius Júnior sigue rodeado de incertidumbre, ya que no ha renovado su contrato con el Real Madrid y comenzará pronto su último año en el club, algo que podría empujar a su equipo a venderlo este verano.

    Los informes apuntan a que existen grandes discrepancias entre ambas partes que están frenando la renovación del contrato y, en caso de que esa situación se mantenga, el Real Madrid podría aceptar vender a Vinícius al Arsenal.

    De concretarse, esta operación sería como un regalo para el Barcelona, que estaría cerca de lograr su primer objetivo en el mercado de fichajes de este verano.

    El Barça quiere incorporar a la estrella del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, también pretendido por el Arsenal, que renunciaría a esa operación en caso de fichar a Vinícius.

    Y si el Arsenal se retira de la carrera por Álvarez, podría cambiar la postura del Atlético de Madrid, que actualmente rechaza todos los intentos del Barcelona por cerrar la operación.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    Rodri sirve a los intereses del Manchester United


    El Real Madrid intenta hacerse con los servicios del español Rodri, jugador del Manchester City, durante el actual mercado de fichajes veraniego, aprovechando el deseo del jugador de regresar a España.

    Sin duda, el fichaje de Rodri, galardonado con el premio al mejor jugador de la última edición de la Copa del Mundo, por el Real Madrid supondría una gran ganancia deportiva, pero el asunto no se detendría en el club blanco.

    La salida de Rodri rumbo al Real Madrid abriría la puerta a que el Manchester United cierre un fichaje procedente del club blanco.

    El United intenta incorporar al jugador francés Aurélien Tchouaméni, procedente del Real Madrid, este verano, y en caso de completarse la operación de Rodri, el club blanco daría el visto bueno a la salida de su centrocampista al Manchester United.

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  • Liverpool empuja al PSG hacia una estrella del Barcelona

      El Liverpool empuja al Saint-Germain hacia una estrella del Barcelona

    Bradley Barcola, jugador del Paris Saint-Germain, ha rechazado renovar su contrato con el club francés, lo que ha llevado al Liverpool a moverse para incorporarlo durante el actual mercado de fichajes de verano.

    Y tras cerrar el Real Madrid el fichaje del marfileño Yan Diomandé, a quien el París pretendía incorporar, el club francés se ha dirigido ahora hacia el Barcelona para compensarlo.

    El París tiene como objetivo la incorporación de Ferran Torres, estrella del Barcelona, durante este verano, ya que el director técnico Luis Enrique desea ficharlo como opción para el puesto de delantero centro, especialmente porque el jugador, de 26 años, ha abierto la puerta a una salida del Barcelona en medio de sus dudas para renovar su contrato, que expira dentro de un año.