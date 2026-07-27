



El marfileño Yan Diomandé, estrella del Leipzig, se ha acercado a un traspaso al Real Madrid, en una potente operación para reforzar la línea ofensiva del conjunto blanco.

Pero esa operación podría llevar al Real Madrid a plantearse la situación de Vinicius Junior, que no ha renovado su contrato y es muy pretendido por el Arsenal.

En caso de que la renovación del contrato se estanque, la estrella brasileña estaría cerca de marcharse al Arsenal durante el presente verano.

Por otro lado, la salida de Diomandé del Leipzig representa una amenaza directa para las aspiraciones del Barcelona de fichar al delantero kosovar Vesnik Aslani, estrella del Hoffenheim alemán, después de que el Leipzig ligara su destino al futuro del jugador marfileño en una operación entrelazada que podría privar a los blaugranas de su objetivo ofensivo.

El Leipzig se aferra a fichar a Aslani, de 23 años, como sustituto directo de Diomandé en caso de que se complete el traspaso de este último a la capital española, un escenario que coloca al Barcelona en una situación muy delicada, especialmente porque el club catalán considera al delantero kosovar el sustituto idóneo de Ferran Torres.