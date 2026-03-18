¡El efecto Cristiano Ronaldo! El presidente de La Liga revela el «importante impulso» que ha supuesto para el Almería la inversión del astro del Al-Nassr en el club español

Durante la presentación del informe económico de La Liga para la temporada 2024-2025, Tebas detalló el transformador crecimiento digital experimentado por el club andaluz. Destacó que la llegada del delantero de 41 años supone una baza estratégica. El presidente declaró: «Al menos a nivel mediático, ha hecho que el Almería aumente sus seguidores en las redes sociales en un 25 %, y si no me equivoco, se ha convertido en el quinto o sexto club de España con más seguidores. Si eso consigue un “engagement” adecuado, hoy en día, estar presente en las redes sociales con muchos seguidores aporta mucho valor a la hora de buscar patrocinadores y todo lo que ello conlleva».