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¡El efecto Cristiano Ronaldo! El presidente de La Liga revela el «importante impulso» que ha supuesto para el Almería la inversión del astro del Al-Nassr en el club español
Una apuesta estratégica por la propiedad
El exjugador del Real Madrid y del Manchester United se ha hecho con una participación del 25 % en el club a través de su empresa, CR7 Sports Investments. El cinco veces ganador del Balón de Oro ya había expresado anteriormente su visión general sobre este cambio en la dirección del club, señalando: «Desde hace tiempo tengo la ambición de contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club español con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que dirige el club para apoyarlo en su nueva fase de crecimiento».
Tebas elogia la llegada de CR7
Durante la presentación del informe económico de La Liga para la temporada 2024-2025, Tebas detalló el transformador crecimiento digital experimentado por el club andaluz. Destacó que la llegada del delantero de 41 años supone una baza estratégica. El presidente declaró: «Al menos a nivel mediático, ha hecho que el Almería aumente sus seguidores en las redes sociales en un 25 %, y si no me equivoco, se ha convertido en el quinto o sexto club de España con más seguidores. Si eso consigue un “engagement” adecuado, hoy en día, estar presente en las redes sociales con muchos seguidores aporta mucho valor a la hora de buscar patrocinadores y todo lo que ello conlleva».
Previsión global para el equipo español
El directivo de la liga explicó además que esta combinación de audiencia e interacción multiplica el atractivo de los Rojiblancos para las marcas, generando beneficios económicos más allá del terreno de juego. Considera que la dimensión global del delantero del Al-Nassr actúa como catalizador para el posicionamiento internacional. Tebas añadió: «Creo que para el Almería, un jugador como Cristiano Ronaldo, como inversor y aliado, supone un impulso significativo que creo que van a aprovechar, porque están trabajando en ello, y creo que es una parte importante de la razón por la que Cristiano Ronaldo está en el Almería».
¿Qué le depara el futuro al Almería?
Mientras que la directiva prospera gracias a su inversor de renombre, el entrenador Rubi sigue totalmente centrado en el reto deportivo. El equipo se encuentra actualmente inmerso en una intensa lucha por el ascenso directo, ya que ocupa el tercer puesto de la clasificación, empatado a puntos con el Deportivo de La Coruña, que ocupa el segundo lugar. Asegurar el regreso a la máxima categoría antes de la última jornada sigue siendo el objetivo principal del club.
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