El dúo de la Juventus, Giorgio Chiellini y Damien Comolli, sancionados con suspensiones y multas por una pelea en el túnel con el árbitro tras la controvertida derrota ante el Inter
Comolli sancionado por conducta «intimidatoria»
Las consecuencias disciplinarias del Derby d'Italia han sido rápidas y severas, y el juez deportivo italiano ha impuesto duras sanciones tras los caóticos acontecimientos ocurridos en San Siro. La sanción más severa ha sido reservada para el director general de la Juventus, Comolli, al que se le ha prohibido participar en cualquier actividad futbolística hasta el 31 de marzo de 2026. La severidad de la prohibición refleja la gravedad del incidente detallado en el informe oficial del partido, que describe a un ejecutivo que perdió completamente los nervios en el calor del momento.
El informe ofrece una imagen inquietante del descanso, afirmando que Comolli mostró una «actitud agresiva y seriamente intimidatoria» hacia el árbitro La Penna. La situación se agravó rápidamente en el túnel, donde, según se informa, el director general intentó entrar en contacto físico con el árbitro. Solo se lo impidió la intervención física del cuerpo técnico de la Juventus y otros empleados del club, que tuvieron que sujetarlo. Además, Comolli fue citado por utilizar un lenguaje «gravemente insultante», una diatriba que, según se informa, continuó incluso fuera del vestuario de los árbitros mucho después de que los equipos se hubieran separado.
Caos en el túnel y sanción a Chiellini
Las conclusiones oficiales sugieren que el descanso estuvo a punto de degenerar en una pelea física. La imagen de un alto cargo del club teniendo que ser retenido por su propio equipo técnico ha dado lugar a una multa de 15 000 euros, además de la larga suspensión de Comolli. Sin embargo, no fue el único directivo de la Juventus que dejó que sus frustraciones salieran a la luz.
Chiellini, un hombre que pasó décadas luchando en estos partidos de alto riesgo como jugador, también se encontró en el punto de mira del juez deportivo. El legendario exdefensa convertido en director quedará apartado de sus funciones oficiales hasta el 27 de febrero de 2026. Aunque su conducta se consideró menos amenazante físicamente que la de Comolli, el informe señaló que Chiellini protestó por la actuación del árbitro de «manera irrespetuosa». También fue citado por dirigir «críticas ofensivas» a los árbitros asistentes mientras se desarrollaba la trifulca en el túnel, lo que se sumó a la sensación de ruptura total de las relaciones entre el club y los árbitros.
Chiellini exige responsabilidades a Rocchi
La causa principal de esta explosión administrativa fue la expulsión de Kalulu por una segunda tarjeta amarilla, una decisión que la Juventus cree firmemente que fue provocada por una clara simulación del equipo contrario. Las repeticiones parecen mostrar un contacto mínimo, por lo que la sensación de injusticia dentro del equipo bianconeri se ha transformado en un ataque directo a la gestión de los árbitros italianos. Chiellini no se anduvo con rodeos tras el partido, dirigiendo sus críticas al designador de árbitros Gianluca Rocchi y exigiendo un cambio sistémico.
«No podemos hablar de fútbol después de lo que ha pasado hoy. Hoy ha ocurrido algo realmente inaceptable, independientemente de si nos pasa a nosotros o a otros», se indignó Chiellini, claramente convencido de que el nivel arbitral ha llegado a un punto crítico. «A partir de mañana, parece que el VAR debe cambiar, porque es inaceptable que sigan produciéndose tantos errores incluso en partidos importantes como este».
«Una vergüenza para el fútbol italiano».
Comolli fue aún más lejos, calificando el incidente no solo como una derrota para la Juventus, sino como un golpe para toda la imagen de la Serie A. Dado que el Derby d'Italia es uno de los partidos más vistos del fútbol mundial, el director ejecutivo expresó su profunda vergüenza por el espectáculo ofrecido a la audiencia internacional.
«Es evidente que, como club, hoy nos sentimos muy avergonzados. Lo que ha ocurrido hoy es una vergüenza y, como club, desde la propiedad, los aficionados y los jugadores hasta el entrenador, creemos firmemente que esto no debe volver a suceder», comentó Comolli. Lamentó la naturaleza repetitiva de estas controversias y añadió: «Ocurre una y otra vez... Esta noche es un resumen de lo que hemos visto esta temporada. En un partido como este, con todo el mundo mirando». Para agravar la desgracia de la Vecchia Signora, el juez deportivo confirmó que Kalulu cumplirá una suspensión de un partido, lo que deja a la Juve con pocos efectivos en su intento por recuperarse de este golpe en su lucha por el Scudetto.
