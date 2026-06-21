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Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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El duelo de los gigantes... Siete récords en peligro en el Mundial de 2026

FEATURES
World Cup
K. Mbappe
L. Messi
C. Ronaldo
E. Haaland
H. Kane
D. Deschamps
Francia
Argentina
Portugal

Apenas han pasado 10 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, y ya está reescribiendo la historia del fútbol.

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland han empezado con fuerza y ya marcaron en sus partidos inaugurales.

La cadena BBC Sport ha recopilado los récords más destacados que ya se han batido en este Mundial o que están a punto de batirse.

Messi ya ostenta el récord de más goles en Copas del Mundo

Desde 2014, el alemán Miroslav Klose ostentaba el récord con 16 tantos.

Pero el ‘hat-trick’ de Messi en el 3-0 ante Argelia le elevó a 16 goles y le igualó con Klose en lo más alto de la lista histórica.

Messi ha necesitado 27 partidos, tres más que Klose, pero al campeón del Mundial 2022 no le importará.

Le sigue el francés Kylian Mbappé, con 14 goles, ya máximo goleador de Francia con 58 tantos.

Harry Kane, con 12 tantos, está a cuatro de ambos, una diferencia difícil de recortar en esta edición.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Keane está a punto de batir el récord de Linker con Inglaterra

    Harry Kane ha marcado 81 goles en 115 partidos internacionales con Inglaterra.

    Después de ver a Messi, Haaland y Mbappé anotar, Kane recordó al mundo su talento con dos goles en la victoria de Inglaterra 4-2 sobre Croacia.

    Con estos dos tantos, el capitán de los «Tres Leones» llegó a 10 goles en fases finales y empató el récord de Gary Lineker como máximo anotador inglés en la historia del torneo.

    Ante Ghana podría superarlo.

    Además, se convirtió en el segundo inglés, tras David Beckham (1998, 2002 y 2006), en anotar en tres Mundiales distintos.

    Además, fue su partido 115 con Inglaterra, igualando a Beckham como el segundo jugador con más encuentros internacionales.

    • Anuncios
  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haber ganado la Bota de Oro más de una vez

    Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro del Mundial 2022 y ya había sido campeón con Francia en 2018.

    ¿Será el primer jugador en ganar la Bota de Oro en dos Mundiales? ¿O se lo arrebatará el capitán inglés, Harry Kane?

    Mbappé marcó 8 goles en Catar 2022, pero ahora busca revalidar el título ante dura competencia.

    Kane, que busca varios récords, lo obtuvo en 2018 con 6 dianas.

    Por ahora lideran Messi, el alemán Deniz Undav y el canadiense Jonathan David con tres goles, mientras que Kane, Haaland y Mbappé les siguen a solo un tanto de distancia.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El jugador con más goles en más ediciones del Mundial

    Cristiano Ronaldo ha marcado 143 goles en 229 partidos internacionales con Portugal.

    A pesar de su discreta actuación en el 1-1 contra la República Democrática del Congo, los récords siguen esperando a Ronaldo.

    En 2022 se convirtió en el primer futbolista en anotar en cinco Mundiales (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022), aunque Messi ya le igualó.

    Si marca en 2026, será el primero en anotar en seis Mundiales y sumará un récord más a su palmarés de cinco Balones de Oro.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    Haaland y el gol histórico de Noruega en el Mundial

    Haaland debutó en el Mundial con Noruega y venció 4-1 a Irak.

    Con solo 20 toques, marcó dos goles y se convirtió en el primer noruego en lograr un doblete en la historia del torneo.

    Con ese doblete ya igualó el récord noruego en el torneo, en manos de Kjetil Rikdal.

    Podría superarlo ante Senegal en la segunda jornada.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deschamps y el récord de entrenadores con más victorias

    Didier Deschamps, seleccionador de Francia, está a una victoria de igualar el récord de entrenadores con más triunfos en un Mundial.

    El alemán Helmut Schön lidera la lista con 16 triunfos, marca que Deschamps igualaría si Francia derrota a Irak.

    De lograrlo, sumaría 17 triunfos ante Noruega en el cierre del grupo y superaría la marca.

    La mejor despedida posible de su etapa al frente de la selección.

  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    El mayor número de tarjetas rojas en un Mundial

    En el Mundial 2022 se mostró una sola tarjeta roja directa, lejos del récord de 28 en 2006.

    En 2026 van ocho. Tres llegaron en la victoria de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural, y después fueron expulsados Tarik Maharmović (Bosnia y Herzegovina), Asim Omar Madibo y Hamam Al-Amin (Catar), Nathan Ngoyi (Bélgica) y Miguel Almirón (Paraguay).

    Esta cifra supera las 4 rojas que vieron Rusia 2018 y Catar 2022 en sus arranques.

    Aún quedan muchos partidos y el récord de 28 tarjetas sigue lejos, pero el torneo apenas comienza.