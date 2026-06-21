El duelo de los gigantes... Siete récords en peligro en el Mundial de 2026

Apenas han pasado 10 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, y ya está reescribiendo la historia del fútbol.

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland han empezado con fuerza y ya marcaron en sus partidos inaugurales.

La cadena BBC Sport ha recopilado los récords más destacados que ya se han batido en este Mundial o que están a punto de batirse.

Messi ya ostenta el récord de más goles en Copas del Mundo

Desde 2014, el alemán Miroslav Klose ostentaba el récord con 16 tantos.

Pero el ‘hat-trick’ de Messi en el 3-0 ante Argelia le elevó a 16 goles y le igualó con Klose en lo más alto de la lista histórica.

Messi ha necesitado 27 partidos, tres más que Klose, pero al campeón del Mundial 2022 no le importará.

Le sigue el francés Kylian Mbappé, con 14 goles, ya máximo goleador de Francia con 58 tantos.

Harry Kane, con 12 tantos, está a cuatro de ambos, una diferencia difícil de recortar en esta edición.