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Karim Malim

Traducido por

El duelo de los gigantes... ¿Quién tiene más influencia en la selección de su país: Mbappé o Haaland?

FEATURES
K. Mbappe
E. Haaland
Noruega vs Francia
Noruega
Francia
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Francia
Noruega
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Túnez

El rey de la velocidad se enfrenta al emperador de la caja

Cuando Francia enfrente a Noruega en el estadio «Boston», la atención no estará solo en el resultado o en el liderato del Grupo 9, sino en el duelo entre dos de los mejores delanteros del momento: Kylian Mbappé y Erling Haaland.

El debate sobre quién es mejor, la estrella francesa o el delantero noruego, vuelve a estar sobre la mesa, y este duelo en el Mundial 2026 permite comparar a dos jugadores que, con sus selecciones, sueñan con la gloria.

Tras solo dos jornadas, ambos han marcado cuatro goles y persiguen a Lionel Messi, líder con cinco.

Ambas selecciones ya están clasificadas, pero el primer puesto está en juego.

Quien gane tendrá, en teoría, un camino más fácil en las eliminatorias.

Ambas selecciones saldrán con todo, lideradas por Mbappé y Haaland, símbolos de las aspiraciones de sus países.

  • Mbappe Haaland Francia NorvegiaGetty Images

    Cifras similares... pero con dos enfoques distintos

    Las dos primeras jornadas muestran un gran equilibrio: Haaland y Mbappé han marcado cuatro goles cada uno. El noruego lidera el promedio de goles esperados (2,68 vs. 1,99), lo que refleja la calidad de sus ocasiones.

    Mbappé fue más activo: realizó 12 disparos (10 Haaland) y tocó el balón 17 veces en el área rival (16 Haaland), según la «BBC».

    La mayor diferencia radica en el estilo: Mbappé completó 14 regates en los dos encuentros, frente a un intento de Haaland, reflejo de sus personalidades sobre el campo.

    La estrella francesa se basa en la velocidad, las arrancadas, los regates y su capacidad para decidir por sí mismo, mientras que Haaland es el prototipo del delantero letal que vive dentro del área y solo necesita un toque para convertir cualquier ocasión en gol.

    • Anuncios
  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El impacto de Mbappé en Francia es innegable

    Desde agosto de 2022, el rendimiento de Francia depende de Kylian Mbappé: con él gana el 69,8 % de los partidos, sin él, solo el 50 %.

    Además, su presencia eleva el promedio goleador de Francia a 2,3 tantos por partido, frente a 1,9 sin él.

    Estas cifras confirman que Mbappé no es solo un goleador, sino el motor del ataque francés y el jugador capaz de cambiar el partido en cualquier momento.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haaland... la columna vertebral de Noruega

    Si Mbappé es el corazón de Francia, la dependencia de Noruega de Haaland es aún mayor. La selección escandinava, carente de estrellas, se apoya claramente en las habilidades de su excepcional delantero.

    Los números lo confirman: con él, Noruega gana el 64,5 % de sus partidos, sin él, solo el 33,3 %.

    Además de marcar, aporta carácter ofensivo y confianza ante las selecciones más fuertes.

  • Manchester City v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Una actuación que demuestra que las presiones no les intimidan

    Ambos jugadores solían ser criticados por su rendimiento en grandes torneos, pero este Mundial muestra que saben lidiar con la presión.

    Para Mbappé, el torneo prolonga su brillante trayectoria en Mundiales: ya suma 16 goles en 16 partidos y está a solo dos de Messi en la lista histórica de máximos anotadores.

    Con solo 27 años, aún tiene margen para batir más récords.

    Por su parte, Haaland debutaba en un Mundial, pero mostró la calma de un veterano.

    Es el sexto jugador en la historia del torneo que marca más de un gol en cada uno de sus dos primeros partidos y el segundo en lograrlo en los últimos cincuenta años, tras el inglés Harry Kane en 2018.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una máquina de goles imparable

    Haaland llega en un gran momento: ha marcado en 12 partidos oficiales seguidos con Noruega y 16 goles en los últimos seis. Sus números son impresionantes.

    Mbappé ha marcado 60 goles en 100 partidos con Francia, mientras que Haaland suma 59 en solo 52 encuentros: casi la mitad de compromisos para una cifra similar de tantos.

    A pesar de su similitud en cuanto a la prolificidad goleadora, su estilo de juego es casi diametralmente opuesto. Mbappé es el delantero moderno, capaz de crear ocasiones, liderar los ataques, partir desde las bandas y romper las defensas gracias a su velocidad y sus habilidades individuales.

    Haaland, en cambio, es el prototipo del delantero clásico que convierte las ocasiones a medias en goles y aprovecha con máxima eficacia cada balón que le llega dentro del área.

    En las últimas cuatro temporadas, Haaland ha convertido el 23,43 % de sus disparos, por encima del 18,24 % de Mbappé, aunque este ha acortado la brecha este curso.

    Mbappé, en cambio, sobresale en la creación de juego, los toques, la generación de ocasiones y los regates, lo que le hace más versátil en ataque.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un punto a favor de Haaland

    A pesar de su enorme potencial ofensivo, las aportaciones defensivas de Mbappé siguen siendo criticadas. Esta temporada con el Real Madrid ha ocupado el puesto 1481 de 1483 jugadores que disputaron más de 900 minutos en las cinco grandes ligas europeas en cuanto a aportaciones defensivas.

    Haaland, que tampoco brilla en defensa, presiona más y muestra mayor compromiso.

    Desde agosto de 2022, Mbappé ha marcado 33 goles y dado 17 asistencias, lo que representa el 44 % de los tantos de Francia. Haaland, por su parte, ha participado en el 43,9 % de los goles de Noruega: 39 tantos y cuatro asistencias.

    Pese a la similitud de porcentajes, la clave está en la naturaleza de cada selección: Francia tiene varias estrellas que pueden decidir sin Mbappé, mientras que Noruega depende más de su goleador, por lo que su ausencia se nota más.

  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    Una noche que podría cambiar el rumbo del campeonato

    Francia llega como favorita, pero Noruega sueña con la sorpresa. Haaland admitió que ve a Francia como candidata al título.

    Sin embargo, el fútbol a menudo ignora los pronósticos, sobre todo cuando un equipo cuenta con un jugador como Haaland, capaz de cambiar un partido con un solo toque. Del otro lado, Kylian Mbappé puede decidir los encuentros gracias a su talento, velocidad y experiencia internacional.

    Así, el duelo en Boston no solo define el liderato del grupo, sino que añade un capítulo a la rivalidad entre dos de los mejores delanteros del mundo y puede resultar decisivo en la carrera por la Bota de Oro y la gloria mundial.

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