El duelo de los gigantes... ¿Quién tiene más influencia en la selección de su país: Mbappé o Haaland?

Cuando Francia enfrente a Noruega en el estadio «Boston», la atención no estará solo en el resultado o en el liderato del Grupo 9, sino en el duelo entre dos de los mejores delanteros del momento: Kylian Mbappé y Erling Haaland.

El debate sobre quién es mejor, la estrella francesa o el delantero noruego, vuelve a estar sobre la mesa, y este duelo en el Mundial 2026 permite comparar a dos jugadores que, con sus selecciones, sueñan con la gloria.

Tras solo dos jornadas, ambos han marcado cuatro goles y persiguen a Lionel Messi, líder con cinco.

Ambas selecciones ya están clasificadas, pero el primer puesto está en juego.

Quien gane tendrá, en teoría, un camino más fácil en las eliminatorias.

Ambas selecciones saldrán con todo, lideradas por Mbappé y Haaland, símbolos de las aspiraciones de sus países.