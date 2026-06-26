Real Madrid quiere recuperar a Paz tras su gran temporada en la Serie A. Pagaría 9 millones de euros al Como por la cláusula de recompra y, de inmediato, le ofrecería venderlo de forma definitiva por 60 millones.

Como no llegaría a esa cifra pese a su riqueza, el Inter, según AS, ya se ha interesado por el mediapunta argentino. Esta situación ofrece al Madrid la oportunidad de incluir a Bastoni en las conversaciones y satisfacer la petición de Mourinho de un central de nivel.



