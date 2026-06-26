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¡El dominó definitivo del mercado de fichajes! Nico Paz, por 60 millones de euros, podría facilitar el fichaje estrella de José Mourinho: el defensa del Inter
La maniobra estratégica de Nico Paz en Madrid
Real Madrid quiere recuperar a Paz tras su gran temporada en la Serie A. Pagaría 9 millones de euros al Como por la cláusula de recompra y, de inmediato, le ofrecería venderlo de forma definitiva por 60 millones.
Como no llegaría a esa cifra pese a su riqueza, el Inter, según AS, ya se ha interesado por el mediapunta argentino. Esta situación ofrece al Madrid la oportunidad de incluir a Bastoni en las conversaciones y satisfacer la petición de Mourinho de un central de nivel.
- AFP
La prioridad defensiva de Mourinho
Mourinho busca un defensa dominante. El fichaje de Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, se descarta tras su grave lesión, y Rubén Dias, del Manchester City, sigue siendo intocable. Por eso Bastoni se perfila como la opción más factible, pese al interés del Barcelona, que renunció ante los 70 millones que pide el Inter. El defensa italiano sigue siendo uno de los favoritos del «Special One», que busca formar pareja con él e Ibrahima Konaté.
El Inter podría negociar por una cifra cercana a los 70 millones, sobre todo tras las críticas que recibió el defensa en San Siro la pasada temporada. Si los nerazzurri necesitan fichar a Paz, podrían flexibilizar su postura sobre Bastoni para cerrar un acuerdo que satisfaga a todos en este ajedrez de fichajes.
El obstáculo de la «transferencia puente» de la FIFA
Aunque el plan parece perfecto sobre el papel, Florentino Pérez debe sortear normas muy estrictas. Según el artículo 5 bis del Reglamento de la FIFA sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, relativo a las transferencias puente, «ningún club ni jugador podrá participar en una transferencia puente». Si un jugador cambia de club dos veces en 16 semanas, se presume que es un traspaso puente, salvo prueba en contrario. Por tanto, una operación de «compra y reventa» de Paz podría ser inviable este verano.
Para sortearlo, el Madrid quizá deba esperar al mercado de invierno o negociar una cesión con cláusula de compra obligatoria. La Comisión Disciplinaria de la FIFA suele ser estricta y ha advertido que sancionará a quienes incurran en ello, lo que podría retrasar los planes de Mourinho de tener lista su nueva defensa para el inicio de la temporada.
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La perspectiva del jugador y el centro del campo de Mourinho
Paz encara una encrucijada tras brillar en Italia con 13 goles y 8 asistencias. Aunque en la Serie A, bajo Cesc Fábregas, es una superestrella, el mediocampo de Mourinho ya cuenta con talentos como Bellingham y Silva. El técnico le ha hablado, pero no puede garantizarle la continuidad que el joven de 21 años necesita para seguir creciendo.
Paz quiere ayudar al Como a llegar a la Liga de Campeones y conservar su sitio en la selección argentina, así que valorará la estabilidad. Pero la opción de fichar por el Inter o regresar definitivamente a España —aunque fuera para ser cedido luego— mantiene su futuro en el aire mientras los clubes definen sus planes de verano.