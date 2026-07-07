Tras la temprana eliminación de Brasil, y pese a la creciente presión pública, el seleccionador de 67 años acudió a las redes sociales para acallar rumores sobre su futuro y reafirmar su intención de quedarse. Ancelotti declaró en X: «Hoy el dolor es grande. Pero la confianza en lo que estamos construyendo no cambia. Seguiremos trabajando por nuestra selección nacional. ¡Siempre juntos. Siempre Brasil!».

Su postura contó con el respaldo del coordinador de la selección, Rodrigo Caetano, quien pidió calma para mantener la estabilidad del grupo. “Ahora debemos insistir en que el ciclo continúe con normalidad, con algo más de tranquilidad, mientras seguimos trabajando con el entrenador de cara al Mundial 2030 y realizamos los ajustes necesarios. Ojalá tengamos al menos un mínimo de calma para seguir adelante y prepararnos para el próximo Mundial”, afirmó.

«Obviamente, todavía estamos recomponiéndonos. Todos estamos tristes, frustrados y decepcionados: jugadores, personal y cuerpo técnico. Pero no podemos menospreciar el tiempo que hemos pasado juntos. Fueron 38 días en los que todos pudimos ser testigos de su compromiso y profesionalidad, desde el primer hasta el último día».