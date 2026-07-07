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«El dolor es enorme»: Carlo Ancelotti promete seguir al frente de Brasil pese a la amarga eliminación en el Mundial
La debacle de la Seleção en Nueva Jersey
Brasil soñaba con su sexto título mundial, pero quedó eliminado en octavos tras perder 2-0 contra Noruega por un doblete de Erling Haaland. El penalti fallado por Bruno Guimaraes en la primera parte y la falta de acierto en ataque agravaron los problemas de la Seleção durante una noche frustrante en Nueva Jersey. Esta dolorosa derrota supone la peor actuación de los pentacampeones del mundo en un gran torneo internacional desde su eliminación en la fase de grupos hace 60 años.
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Ancelotti reitera su pleno compromiso
Tras la temprana eliminación de Brasil, y pese a la creciente presión pública, el seleccionador de 67 años acudió a las redes sociales para acallar rumores sobre su futuro y reafirmar su intención de quedarse. Ancelotti declaró en X: «Hoy el dolor es grande. Pero la confianza en lo que estamos construyendo no cambia. Seguiremos trabajando por nuestra selección nacional. ¡Siempre juntos. Siempre Brasil!».
Su postura contó con el respaldo del coordinador de la selección, Rodrigo Caetano, quien pidió calma para mantener la estabilidad del grupo. “Ahora debemos insistir en que el ciclo continúe con normalidad, con algo más de tranquilidad, mientras seguimos trabajando con el entrenador de cara al Mundial 2030 y realizamos los ajustes necesarios. Ojalá tengamos al menos un mínimo de calma para seguir adelante y prepararnos para el próximo Mundial”, afirmó.
«Obviamente, todavía estamos recomponiéndonos. Todos estamos tristes, frustrados y decepcionados: jugadores, personal y cuerpo técnico. Pero no podemos menospreciar el tiempo que hemos pasado juntos. Fueron 38 días en los que todos pudimos ser testigos de su compromiso y profesionalidad, desde el primer hasta el último día».
La Federación mira hacia el futuro
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) superó la decepción en Estados Unidos y ratificó a Ancelotti, cuyo contrato dura hasta 2030. Ve la eliminación como un paso hacia el futuro.
En un mensaje en X, la CBF afirmó: «La historia de la selección brasileña está llena de grandes logros, pero también de momentos que fortalecen nuestro camino. Hoy nos despedimos del Mundial con la certeza de que volveremos aún más fuertes. Gracias, aficionados brasileños».
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Nos espera un ciclo internacional exigente
Esta derrota extiende la racha negativa de la Seleção, con siete eliminaciones consecutivas en Mundiales ante equipos europeos. El cuerpo técnico debe renovar la mentalidad del equipo de cara al próximo ciclo de clasificación. Ancelotti debe integrar rápido a jóvenes como Endrick para acabar con la sequía de títulos más larga del fútbol brasileño moderno.
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