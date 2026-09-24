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«¡El dolor es demasiado grande!»: Gianluigi Donnarumma revela que los jugadores de Italia se niegan a hablar de la desilusión del Mundial mientras comienza la era de Roberto Mancini
Una cicatriz que se niega a curarse
La selección italiana sigue conmocionada por el devastador golpe que supuso quedarse fuera del Mundial de 2026 tras una dolorosa derrota en la tanda de penaltis ante Bosnia y Herzegovina en la final del play-off, un partido en el que Italia jugó con diez hombres durante la mayor parte del encuentro después de la temprana tarjeta roja a Alessandro Bastoni. Este revés histórico supone la tercera ausencia consecutiva de Italia en el torneo más importante del fútbol, una realidad impensable para un país que presume de cuatro títulos mundiales, el más reciente de ellos logrado en 2006.
Cuando, durante una entrevista con Sky Sport Italia, le preguntaron si los jugadores que participaron en ese fatídico play-off del Mundial se habían sentado a hablar sobre lo que salió tan mal, el portero del Manchester City admitió que el tema sigue siendo tabú. «La verdad es que entre nosotros no hubo ninguna conversación, más allá de hoy durante un minuto, porque sinceramente el dolor sigue siendo demasiado grande como para reabrir esa herida. Lo importante es mirar hacia delante, construir una gran Nazionale, y el seleccionador Mancini nos echará una gran mano con eso», explicó Donnarumma.
- AFP
Mancini vuelve al banquillo
Tras las salidas de Luciano Spalletti, que llevó a Italia hasta los octavos de final en la Eurocopa 2024, y de Gennaro Gattuso, cuyo ciclo terminó tras no lograr la clasificación para el Mundial de 2026, Italia ha vuelto a recurrir a Mancini para reactivar a la selección nacional. Mancini ya había guiado anteriormente a la Nazionale hacia la gloria en la Eurocopa 2020 antes de quedarse fuera del Mundial de 2022. Ahora, de vuelta al mando, aspira a reconstruir un equipo competitivo, empezando por el choque del viernes de la Liga de Naciones contra Bélgica en un exigente Grupo A1 en el que también están Francia y la Turquía de Vincenzo Montella.
«Creemos totalmente en su fútbol, queremos ser proactivos, positivos, agresivos, controlar el partido. Nos vamos a enfrentar a rivales fuertes en la Liga de Naciones, pero queremos llevar la iniciativa y dominar el partido. Aprendimos de la Eurocopa y queremos volver a enamorar a los aficionados de Italia», declaró Donnarumma.
Integrar a una nueva generación
Mientras los pesos pesados gestionan su dolor, una nueva hornada de talento se está integrando en la dinámica del equipo para aportar un impulso muy necesario. Entre quienes están llamando la atención está el centrocampista del Cagliari Alessandro Romano, de quien se espera que ocupe un puesto en el once inicial en el próximo partido. Donnarumma se ha mostrado animado por la calidad de las nuevas incorporaciones y las ve como la piedra angular del eventual resurgir de Italia en la escena global.
«Me ha impresionado todo el mundo, todos son jugadores fuertes. Alessandro Romano me impresionó mucho, pero hay mucha calidad en los jóvenes y estoy seguro de que serán el futuro de la selección italiana. Nosotros, los de la vieja guardia, debemos ayudarles a asentarse y a superar los momentos difíciles», señaló el capitán.
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Volver a empezar en el Olímpico
El camino hacia la redención empieza en Roma, donde Italia se enfrenta a una talentosa Bélgica en una competición que aún no ha ganado, después de haber terminado tercera tanto en la edición 2020-21 como en la 2022-23. Donnarumma no ocultó que los meses de verano fueron algunos de los más difíciles de su carrera profesional, pero sostiene que la plantilla está deseando demostrar lo que vale.
«Ha sido muy duro. Me cuesta incluso explicarlo, ha sido un verano muy largo y difícil, pero tenemos que volver a empezar. Tenemos hambre, es una nueva era, mañana tenemos un gran partido y los aficionados, como nosotros, están decepcionados, así que depende de nosotros ilusionarlos de nuevo y hacer que vuelvan a enamorarse de la camiseta de Italia», concluyó Donnarumma.
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