El doblete de Erling Haaland asegura la victoria del Manchester City ante el Porto en la Champions League

El Manchester City dominó el partido desde el inicio y dio continuidad a su gran momento de forma en la competición doméstica tras tres victorias consecutivas en la Premier League. El adolescente Ayyoub Bouaddi causó una gran impresión en su primera titularidad con el primer equipo del club en el centro del campo.

El portero del Porto, Diogo Costa, evitó una derrota más abultada con una serie de excelentes paradas en la primera parte. El internacional portugués frustró por dos veces a Haaland con intervenciones soberbias de reflejos, además de detener remates de Phil Foden y Antoine Semenyo.

A pesar de los esfuerzos heroicos de Costa, el Porto tuvo problemas para generar una amenaza sostenida ante la defensa del Manchester City. El conjunto local no logró registrar ni un solo disparo durante unos primeros 45 minutos dominados por completo por los visitantes.