«¡El discurso fue un desastre!» - Pep Guardiola estaba «muy nervioso» al explicar cómo comunicó a los jugadores su marcha

En su última rueda de prensa previa al partido, el técnico de 55 años mostró orgullo y gratitud al explicar cómo celebrará su último encuentro el domingo. Guardiola declaró: «Estoy realmente satisfecho por mis 10 años en Inglaterra. No encuentro las palabras. Estoy satisfecho, feliz y orgulloso; quizá haya sido la experiencia de mi vida, por eso he estado aquí diez años. Estoy muy agradecido por todo el cariño recibido.

No se trata de cuándo; es el momento en que sientes: “vale, hagámoslo”. No es hoy ni mañana, pero tampoco ayer; es antes, cuando ya no haya nada más por lo que luchar porque ya lo hemos conseguido. Quiero despedirme como se debe de mi gente el domingo, abrazarlos a todos en el campo, y por eso lo hemos anunciado».