AFP
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«¡El discurso fue un desastre!» - Pep Guardiola estaba «muy nervioso» al explicar cómo comunicó a los jugadores su marcha
El cerebro catalán confirma su emotiva despedida
El laureado entrenador rompió su silencio el viernes con un emotivo adiós a la afición antes de atender a los medios. El City anunciará homenajes por sus diez años al frente del equipo: la Tribuna Norte llevará su nombre y se levantará una estatua en su honor. Guardiola, en lugar de cortar lazos, seguirá como embajador global del City Football Group.
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Guardiola repasa una década de dominio
En su última rueda de prensa previa al partido, el técnico de 55 años mostró orgullo y gratitud al explicar cómo celebrará su último encuentro el domingo. Guardiola declaró: «Estoy realmente satisfecho por mis 10 años en Inglaterra. No encuentro las palabras. Estoy satisfecho, feliz y orgulloso; quizá haya sido la experiencia de mi vida, por eso he estado aquí diez años. Estoy muy agradecido por todo el cariño recibido.
No se trata de cuándo; es el momento en que sientes: “vale, hagámoslo”. No es hoy ni mañana, pero tampoco ayer; es antes, cuando ya no haya nada más por lo que luchar porque ya lo hemos conseguido. Quiero despedirme como se debe de mi gente el domingo, abrazarlos a todos en el campo, y por eso lo hemos anunciado».
Guardiola desvela el discurso «catastrófico» que dirigió a los jugadores
Al explicar la reacción del vestuario ante su marcha, Guardiola añadió: «El discurso fue un desastre, estaba muy nervioso, más que nunca.
Les dije lo mismo que os digo a todos: este trabajo exige una pasión y una energía que he tenido desde niño, pero que ahora siento que me faltará en el futuro. Debo ser honesto conmigo mismo, con el club que me lo ha dado todo y con la gente que confía en mí».
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La despedida de Etihad precede a un desfile multitudinario
El City recibe al Aston Villa este domingo en un partido emotivo en el que los aficionados rendirán homenaje a su entrenador más laureado. Con el segundo puesto de la Premier League ya asegurado, solo por detrás del campeón Arsenal, la plantilla se centrará en darle una despedida por todo lo alto. El lunes habrá un desfile festivo con los equipos masculino, femenino y de categorías inferiores, que cerrará una era dorada en la dirección del club.