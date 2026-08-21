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El dirigente del Brighton rompe su silencio sobre el traspaso de Carlos Baleba mientras el Manchester United lanza una oferta de 60 millones de libras por el último objetivo de Michael Carrick
Barber aborda el interés del Manchester United
Barber ha insistido en que el club solo autorizará salidas en el mercado que «tengan sentido para nosotros desde el punto de vista financiero» después de que Baleba fuera fuertemente vinculado con un traspaso a Old Trafford. El jugador, de 22 años, se ha consolidado como una figura clave para el Brighton desde su llegada procedente del Lille, y sus actuaciones no han pasado desapercibidas para la élite de la Premier League.
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«Siempre vamos a estar interesados»
En declaraciones a talkSPORT sobre la especulación, Barber se mantuvo profesional, pero dejó la puerta abierta a una operación si el precio es el adecuado. «Es algo de lo que no puedo hablar ahora mismo», admitió el dirigente del Brighton. «Quiero decir, en esta época del año, como sabes, siempre vamos a estar sujetos a ofertas por nuestros jugadores. Siempre vamos a estar interesados en aquellas que sean sensatas y que tengan sentido para nosotros desde el punto de vista financiero y económico».
Carrick apunta a refuerzos en el centro del campo
El Manchester United se ha marcado como prioridad clara este verano reforzar su centro del campo tras la salida de Casemiro y una lesión de gravedad de Manuel Ugarte, que ha dejado a Carrick con pocas opciones. El club ya se ha movido en el mercado, asegurando el fichaje de Andrey Santos procedente del Chelsea por 48 millones de libras y activando la cláusula de rescisión de 35 millones de libras de Youri Tielemans en el Aston Villa para aportar una experiencia muy necesaria.
Según las informaciones, el United ha centrado ahora toda su atención en Baleba y ha presentado una oferta inicial de 60 millones de libras más 5 millones en variables. Aunque el Brighton considera que la propuesta está ligeramente por debajo de su valoración, las negociaciones positivas entre ambos clubes continúan.
- AFP
Equilibrando las ambiciones del Brighton
Barber se apresuró a señalar que cualquier venta debe equilibrarse con las aspiraciones deportivas del club, especialmente con el fútbol europeo en el horizonte. "Siempre tenemos que compaginar eso con asegurarnos de que la plantilla sea lo más fuerte posible para competir en competiciones como la que jugamos esta noche [Conference League], añadió Barber durante la entrevista.
A pesar de la necesidad de tener profundidad de plantilla, Barber reconoció el creciente caché del centrocampista. Concluyó: "Así que realmente no hay nada que decir sobre Carlos en este momento, más allá de que es un joven centrocampista enormemente talentoso que lo ha hecho muy bien para nosotros y ha despertado el interés de algunos de los clubes más grandes del mundo desde hace ya un par de años, así que veremos adónde vamos".
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