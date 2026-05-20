El director general del Southampton se disculpa por el escándalo del «Spygate», pero afirma que la sanción «no guarda proporción con la infracción» y pide volver a la final de los play-offs

El Southampton ha reconocido la sanción que lo excluye de la final de los play-offs de la Championship por espiar al Middlesbrough. Una comisión disciplinaria independiente confirmó el martes la expulsión tras descubrir que el club envió a un analista en prácticas a observar el entrenamiento del Boro 48 horas antes de la semifinal.

En un comunicado, el director ejecutivo del club, Parsons, admitió la infracción pero confirmó que han recurrido la sanción y buscan volver a la final contra el Hull City. «Hemos apelado la decisión de expulsarnos de los play-offs de la Sky Bet Championship y de imponernos una deducción de cuatro puntos para la temporada 2026-27», afirmó.

«Antes de abordar esa apelación, quiero dirigirme a nuestros aficionados, a nuestros jugadores y a toda la comunidad futbolística de forma directa y clara».