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El director general del Newcastle se pronuncia sobre una posible venta de Sandro Tonali ante el interés del Manchester United por ficharlo
El Newcastle se mantiene firme con respecto al mediocampista estrella
Los Magpies están decididos a mantener el control sobre la profundidad de su plantilla tras una temporada difícil. Tras perder a Alexander Isak, que fichó por el Liverpool en una operación récord de 125 millones de libras el año pasado, la directiva está decidida a evitar otra saga que debilite al equipo durante su reconstrucción. Tonali se ha convertido en el principal objetivo de varios rivales de la Premier League, incluido el Manchester United, que buscan reforzar sus mediocampos. Sin embargo, la directiva del Newcastle está dispuesta a jugar duro para garantizar que cualquier posible salida aporte el máximo valor a los proyectos futuros del club.
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Hopkinson antepone los intereses del club
El director ejecutivo del Newcastle United, Hopkinson, ha insistido en que cualquier salida de jugadores este verano se producirá únicamente en los términos que establezca el club. Al referirse a la posibilidad de perder a otra estrella, afirmó: «No tenemos necesariamente una estrategia global en lo que respecta a las salidas de jugadores. Analizamos lo que los jugadores podrían querer o no hacer este verano. Pero si se presenta de nuevo una situación similar a la de Isak, cualquier jugador bajo contrato se marchará según nuestras condiciones y vamos a aprovechar al máximo la oportunidad que eso pueda suponer para el club.
«De cara al futuro, nuestra estrategia es comprar bien y vender bien. Comprar bien no significa necesariamente gastar más dinero. Significa trabajar en el mercado para conseguir a los jugadores que generen más valor para este club, más allá del precio pagado por ellos. Así que hay muchas cosas que debemos poner en práctica, como formar a nuestros propios jugadores, buscar oportunidades en el mercado y asegurarnos de que aprovechamos al máximo nuestras posibilidades dentro del presupuesto disponible».
La incertidumbre sobre el futuro de Howe
Aunque la situación de Tonali es uno de los principales temas de conversación, el futuro del entrenador Eddie Howe también está en el punto de mira. El Newcastle ocupa actualmente el duodécimo puesto en la clasificación de la Premier League y recientemente sufrió una dura derrota en casa ante su rival en el derbi, el Sunderland, lo que ha suscitado dudas sobre si se avecina un cambio en el banquillo este verano. Cuando se le preguntó directamente sobre la situación de Howe, Hopkinson no se pronunció sobre el futuro a largo plazo.
«No tengo una postura sobre su futuro», añadió Hopkinson. «Lo que puedo decirte es que la derrota en el derbi dolió. Nos lo tomamos en serio. No hay nada en nosotros que piense “bueno, solo son tres puntos y seguimos adelante”. Ha calado hondo.
«Hace poco pasé un par de horas en una comida a solas con Eddie [Howe] y hablamos de un montón de cosas, incluido eso. Eddie es nuestro entrenador. Espero que tengamos una gran racha hasta el final de la temporada aquí y hablaremos del futuro cuando llegue el momento. Ahora mismo, estamos centrados en la competición de esta temporada».
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¿Y ahora qué?
Tras quedar quinto en la Premier League la temporada pasada, el Newcastle ha tenido dificultades para mantener su nivel. Hasta ahora solo ha sumado 42 puntos en 31 partidos, lo que lo deja a 12 puntos de los puestos de la Liga de Campeones. A falta de siete partidos de liga, las esperanzas de los Magpies de jugar en la máxima categoría europea la próxima temporada son escasas, y su objetivo ahora es, como mínimo, clasificarse para la Europa League o la Conference League. Su próximo partido es contra el Crystal Palace el 12 de abril.