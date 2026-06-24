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El director general del Atlético de Madrid, Gil Marín, «lamenta profundamente» las declaraciones públicas de Julián Álvarez sobre su traspaso y acusa al Barcelona de «mentiras y falta de respeto»
El Atlético denunciará ante la FIFA un contacto ilegal.
La relación entre los dos grandes del fútbol español ha tocado fondo, pues el Atlético de Madrid denunciará al Barcelona ante el organismo rector del fútbol mundial. El club madrileño está indignado por lo que considera un interés ilegal por su delantero estrella, fichado del Manchester City en 2024 por 81,8 millones de libras y con contrato hasta 2030. Mientras el jugador sigue vinculado al Metropolitano, el Atlético está decidido a emprender acciones formales.
Gil Marín lo confirmó a EFE: «Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid, y por eso vamos a presentar una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador que tenía un contrato válido durante el periodo de protección».
- AFP
Gil Marin critica a Álvarez por elegir un momento «irrespetuoso»
La directiva del Atlético está enfadada con el Barcelona y también con Álvarez por sus recientes declaraciones. Tras la victoria de Argentina 2-0 sobre Austria en el Mundial, el delantero dijo a ESPN: «No es el momento de hablar, pero no quiero esconderme. He hablado con quien tenía que hablar en el Atlético y creo que lo mejor para todos es un traspaso; quiero cumplir mi sueño». Sus palabras, que confirmaban su deseo de marcharse, han molestado a la directiva.
«Lamento profundamente sus comentarios. No era el día adecuado para hacer esas declaraciones: era el día de Messi y de la selección argentina, no el de Julián», añadió Gil Marín. A pesar del deseo del jugador de empezar de cero, el consejero delegado insistió en que la postura del club sigue siendo firme: «Julián tiene un sueño, y nosotros, en el Atlético, también tenemos sueños. Ha hablado con nosotros y conoce nuestra postura; hemos sido muy claros. El Atlético no quiere ceder sus derechos. Es un gran jugador y estamos orgullosos de que juegue con nosotros».
Acusaciones de mentiras y fraude financiero
Gil Marín criticó con dureza al Barcelona, cuestionó su capacidad financiera para fichar a Álvarez y les acusó de engaño público. El interés culé llega tras una temporada 2025-26 estelar del jugador, con 20 goles y nueve asistencias, incluidos tantos que eliminaron al Barça en cuartos de la Champions y en semifinales de la Copa del Rey.
«El Barcelona nos falta al respeto; creen que pueden pisotearnos, que somos débiles o estúpidos», declaró el directivo. «Pero lo que muestran al mundo es su forma de actuar. Nos mienten a nosotros, al jugador, a los medios y a su propia afición. Intentan hacer creer que pueden asumir un fichaje que, en realidad, no son capaces de gestionar».
- AFP
Un patrón de comportamiento recurrente
No es la primera vez que el Atlético de Madrid u otros clubes de La Liga critican las tácticas de fichajes del Barcelona. Gil Marín citó casos anteriores como prueba de un problema sistémico en la forma en que la directiva del Spotify Camp Nou opera en el mercado.
«No es la primera vez que el Barcelona actúa así, y el mundo del fútbol lo sabe muy bien. El año pasado hicieron algo muy similar con Nico Williams y el Athletic de Bilbao», concluyó.