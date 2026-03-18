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Emanuele Tramacere

Traducido por

El director financiero del Inter, Ricci, explica la estrategia de expansión: «Un nuevo estadio y una marca global para situarnos entre los diez mejores de Europa. El Inter es como el PSG. Oaktree invierte, nada de recortes de gastos»

Más que Beppe Marotta, confirmado y ascendido al cargo de presidente y responsable de un área deportiva que, en cualquier caso, sigue siendo competitiva, la verdadera cara nueva en la dirección del Inter desde que el fondo Oaktree se convirtió en propietario absoluto del club ha sido la de Giorgio Ricci, nuevo director de ingresos desde noviembre de 2024 y que regresa al Inter tras su etapa entre 2012 y 2024 y muchos años en la Juventus.


En una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, el responsable del área financiera del club nerazzurro explicó la estrategia de crecimiento internacional que el equipo ha emprendido en materia de patrocinios, contratos y estadio.

El objetivo final se ha fijado para 2031, cuando, con la inauguración prevista del nuevo estadio, el club de Viale della Liberazione aspira a situarse de forma permanente entre los diez mejores de Europa.




  • El Inter lidera la clasificación en Italia

    «He vuelto a un entorno que ya conocía, pero que me he encontrado profundamente diferente. Hay grandes perspectivas, grandes ambiciones, una propiedad sólida que tiene las ideas muy claras y la voluntad de hacer crecer el club.


    Me incorporé al inicio de una temporada que, aunque no se tradujo en títulos deportivos, tuvo un valor muy estratégico, al exponer al Inter, a lo largo de toda la temporada hasta la final, en el escenario global más importante al que podemos acceder hoy en día, es decir, la Champions. Y la participación en el Mundial de Clubes nos ha permitido construir un plan de presencia y de activaciones en un mercado estratégico como el estadounidense.


    Estoy contento de trabajar en una entidad que ha asumido el liderazgo del mercado nacional y que, por lo tanto, también tiene la responsabilidad de llevar el fútbol italiano a Europa y al mundo».

    • Anuncios

  • El Inter debe mirar hacia el mundo

    «Tras la pandemia, año tras año, el Inter ha evolucionado gracias a un liderazgo estable y a la continuidad en los resultados, y ha sabido crecer partiendo de aquellos aspectos en los que más podía mejorar.


    Lo que importa es tomar conciencia de que, para una entidad futbolística de élite como el Inter, mirar al mundo no es un capricho, sino un deber: es el único camino que puede legitimar la sostenibilidad y seguir alimentando el círculo virtuoso.


    Hay que preservar nuestra base de aficionados local, ese vínculo sólido con los seguidores del mercado nacional. Pero, al mismo tiempo, no se puede dejar de tener en cuenta la globalización».

  • PRECIOS DE LAS ENTRADAS

    «En San Siro hemos puesto en marcha una serie de iniciativas destinadas a sacar el máximo partido al activo actual. Sin tener en cuenta la trayectoria en las competiciones europeas, que puede variar de una temporada a otra, hemos registrado cifras excepcionales, tanto en asistencia como en recaudación.


    El tema del aumento de los precios es más complejo. Por un lado, hemos optimizado la gestión de las entradas sin vender, con el apoyo de herramientas tecnológicas, para alcanzar la máxima ocupación posible; por otro, hemos adoptado una oferta flexible, proponiendo tarifas y paquetes diferentes según el momento y el uso, como cualquier servicio de entretenimiento o de viajes».

  • EL NUEVO ESTADIO

    «El aumento de la actividad comercial asociado a un nuevo estadio se debe principalmente a la ampliación de las zonas dedicadas a los servicios. Es evidente que mejora la experiencia general de los espectadores, ya que los restaurantes, las tiendas y el museo están al alcance de todos, pero sobre todo se amplía la zona premium, que pasará a representar el 15 % del aforo, frente al 3-4 % actual. En un estadio de algo más de 70 000 localidades, poco más de 10 000 se dedicarán a los sectores de hostelería. El crecimiento de los ingresos también provendrá de los derechos de denominación».

  • EL INTER, COMO EL PSG

    «Debemos centrarnos en nuestro plan de desarrollo, sabiendo perfectamente que el motor es la visibilidad que ofrece la Champions. Este año el camino se ha interrumpido pronto, pero lo que más cuenta es tener una presencia continuada: clasificarse siempre para la Champions es más importante que llegar a la final un año. Tenemos una marca fuerte, debemos aprovecharla, tratando de preservar su posicionamiento único.


    Tomemos el caso del PSG, que, al igual que nosotros, no se beneficia de un gran impulso del mercado nacional. Pues bien, el Inter y el PSG cuentan con la misma audiencia a nivel global. Si comparamos nuestra audiencia en la Champions con la de los clubes que nos superan en ingresos, las diferencias son mínimas.

  • MONETIZAR LOS CONTRATOS

    «Nos penaliza la falta de un escenario que garantice cada semana el acceso a una audiencia mucho más amplia que la italiana. Esa es la diferencia entre la Premier League y la Serie A.


    Es cierto que hay otros indicadores relacionados con la capacidad de atraer a los aficionados, pero a la hora de determinar el valor de los patrocinios, lo que cuenta ante todo es la capacidad de la competición nacional para tener un alcance global, porque solo la competición nacional puede garantizar una exposición frecuente e intensiva.


    Por otra parte, hay que tener en cuenta que en la Champions un club puede exhibir tres marcas en la camiseta (patrocinador principal, patrocinador técnico y manga) y la del equipación de entrenamiento. Todo lo demás carece de visibilidad. La Serie A funciona bien a nivel nacional, pero no nos ofrece una audiencia internacional adecuada. Esto nos impide acceder a determinados tipos de presupuestos para los contratos de patrocinio».

  • +10 % EN LOS INGRESOS

    «El año pasado, gracias a los resultados deportivos, se alcanzó el punto álgido: por primera vez, dos partidas estructurales de los ingresos —el estadio y los patrocinios— superaron la barrera de los 100 millones cada una.

    Hemos intentado involucrar a entidades que no solo aportaran inversiones económicas, sino que también fueran socios con los que elevar el nivel de asociación de marca: en esta dirección van los acuerdos con Byd, Red Bull, Budweiser y Coca-Cola.

    Esta es una temporada de consolidación, en la que nos hemos centrado en incorporar a la base la componente variable obtenida en 2024-25. Sin tener en cuenta los resultados, el incremento es superior al 10 % para los nuevos contratos».

  • OAKTREE INVESTE: «MUCHO MÁS QUE UNA REDUCCIÓN DE COSTES»

    «Aparte del estadio, se han previsto inversiones por valor de unos 100 millones para la mejora de los centros de entrenamiento. Esto es importante no solo para ampliar el patrimonio inmobiliario del club, sino también de cara a las colaboraciones.

    Seguiremos invirtiendo en la marca para aumentar su relevancia internacional, con un enfoque muy marcado en el mercado norteamericano, además de consolidarnos en los territorios en los que el Inter ya está bien posicionado, es decir, Oriente Medio y Extremo Oriente.

    La propiedad concede gran importancia al crecimiento comercial y ha dado luz verde a una serie de inversiones en la marca, en el ámbito digital y en los contenidos. Nada de reducción de costes».

  • OBJETIVO: EL TOP 10 DE EUROPA

    «Tenemos que conseguir mantenernos entre los diez primeros de Europa, sabiendo que hoy hay seis clubes de la Premier por delante de nosotros. Con las inversiones que se realizarán en los próximos años, sobre todo con el nuevo estadio, el objetivo es consolidarnos de forma permanente entre los diez primeros clubes en cuanto a ingresos».

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