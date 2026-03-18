El director financiero del Inter, Ricci, explica la estrategia de expansión: «Un nuevo estadio y una marca global para situarnos entre los diez mejores de Europa. El Inter es como el PSG. Oaktree invierte, nada de recortes de gastos»

Más que Beppe Marotta, confirmado y ascendido al cargo de presidente y responsable de un área deportiva que, en cualquier caso, sigue siendo competitiva, la verdadera cara nueva en la dirección del Inter desde que el fondo Oaktree se convirtió en propietario absoluto del club ha sido la de Giorgio Ricci, nuevo director de ingresos desde noviembre de 2024 y que regresa al Inter tras su etapa entre 2012 y 2024 y muchos años en la Juventus.





En una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, el responsable del área financiera del club nerazzurro explicó la estrategia de crecimiento internacional que el equipo ha emprendido en materia de patrocinios, contratos y estadio.

El objetivo final se ha fijado para 2031, cuando, con la inauguración prevista del nuevo estadio, el club de Viale della Liberazione aspira a situarse de forma permanente entre los diez mejores de Europa.











