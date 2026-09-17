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Donny Afroni
Traducido por

El director ejecutivo del Mónaco, Thiago Scuro, confirma que la estrella de Estados Unidos Folarin Balogun apunta a salir en enero tras su traspaso en verano

F. Balogun
Fichajes
Mónaco
Ligue 1

El director ejecutivo del AS Monaco, Thiago Scuro, ha confirmado públicamente que el club tiene la intención de vender al delantero de la USMNT Folarin Balogun durante el próximo mercado de fichajes de enero. La decisión llega después de un caótico último día del mercado estival, en el que una propuesta de traspaso a la Premier League se vino abajo en el último momento, lo que dejó al conjunto de la Ligue 1 con un exceso de atacantes y obligaciones financieras que cumplir.

  • La presión financiera y el mandato de la DNCG

    La decisión de poner a Balogun en el mercado no es meramente táctica, sino una necesidad financiera para el club del Principado. El Mónaco había hecho promesas financieras específicas a la DNCG, el organismo de control financiero del fútbol francés, en relación con ventas de jugadores para equilibrar sus cuentas. El hecho de no haber dado salida al delantero estadounidense de 25 años durante el verano ha dejado al club en una posición precaria, obligándole a mover ficha de cara al mercado de invierno.

    En declaraciones a RMC Sport en el popular programa Rothen S’enflamme, Scuro expuso la estrategia del club para el mercado de mitad de temporada con una honestidad poco habitual. "El plan original es encontrar una solución para Balogun. Si la encontramos, le dará al Mónaco la oportunidad de mantener a Lamine [Camara] y [Aleksandr] Golovin hasta el final de la temporada. Ese es el plan ideal, pero no podemos controlar las decisiones ni lo que pasará en invierno", explicó.

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    El drama fallido del Everton en el cierre del mercado de fichajes

    La situación actual de Balogun es consecuencia directa de un dramático y finalmente fallido cierre del mercado de fichajes en agosto. El delantero estuvo notablemente cerca de regresar a Inglaterra, ya que viajó a Liverpool para someterse al reconocimiento médico con el Everton. Sin embargo, la operación se vino abajo durante las últimas horas del mercado, provocando un efecto dominó que alteró toda la estrategia de fichajes del Mónaco. Según Scuro, el internacional estadounidense se sintió «incómodo» a la hora de seguir adelante con el traspaso después de que los servicios médicos del Everton expresaran sus dudas sobre su estado físico.

    «Teníamos un acuerdo con Balogun. Lo que pasó con él cambia un poco nuestros planes para este invierno. Pero ese era el plan original: encontrar una solución para Balogun. Después de eso, no controlamos todas las decisiones (que se tomen) este invierno», reveló Scuro.

  • Desequilibrio en la plantilla y fallos en el reclutamiento

    Más allá de las implicaciones financieras, la presencia de Balogun ha generado un importante quebradero de cabeza deportivo para el cuerpo técnico. El fracaso del club a la hora de vender al delantero hizo que no pudiera reinvertir en otras zonas del campo, lo que ha derivado en lo que Filipe Luís ha descrito como un claro déficit táctico. El entrenador ha señalado un desequilibrio en la plantilla, al destacar que el equipo está sobrecargado de delanteros centro y carece de amplitud natural.

    Scuro no ha ocultado su decepción por cómo se gestionó el mercado de verano y admitió que el club no pudo ejecutar su visión. «No estoy contento con todo lo que hicimos durante el verano y no fue posible ejecutar nuestro plan al 100 %. Sinceramente, no, no estoy satisfecho con nuestro mercado de fichajes de verano. Si hubiéramos tenido otros plazos para dar salida a jugadores, quizá habríamos tenido algo más de tiempo para fichar a otros», admitió el CEO.

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    Correcciones de enero y perspectivas de futuro

    Con el mercado de enero a la vuelta de la esquina, el Mónaco está ahora centrado en hacer las «correcciones» que mencionó Scuro para subsanar los errores del verano. La prioridad sigue siendo encontrar un destino definitivo para Balogun, que ha tenido dificultades para replicar la prolífica forma que mostró durante su cesión en el Reims desde que se incorporó al Mónaco procedente del Arsenal. Un traspaso en invierno supondría un nuevo comienzo para el jugador, que necesita jugar con regularidad para mantener su posición en la dinámica de la selección de Estados Unidos, y permitiría al Mónaco ir por fin a por el extremo derecho y el centrocampista defensivo de los que tan claramente carece.

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