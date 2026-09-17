La decisión de poner a Balogun en el mercado no es meramente táctica, sino una necesidad financiera para el club del Principado. El Mónaco había hecho promesas financieras específicas a la DNCG, el organismo de control financiero del fútbol francés, en relación con ventas de jugadores para equilibrar sus cuentas. El hecho de no haber dado salida al delantero estadounidense de 25 años durante el verano ha dejado al club en una posición precaria, obligándole a mover ficha de cara al mercado de invierno.

En declaraciones a RMC Sport en el popular programa Rothen S’enflamme, Scuro expuso la estrategia del club para el mercado de mitad de temporada con una honestidad poco habitual. "El plan original es encontrar una solución para Balogun. Si la encontramos, le dará al Mónaco la oportunidad de mantener a Lamine [Camara] y [Aleksandr] Golovin hasta el final de la temporada. Ese es el plan ideal, pero no podemos controlar las decisiones ni lo que pasará en invierno", explicó.