El director ejecutivo del Liverpool pide a los aficionados que consideren los «hechos» antes de las protestas por la subida de los precios de las entradas

Hogan pidió a los aficionados que consideraran el contexto financiero de esta decisión. El presidente del Liverpool también argumentó que los Reds han subido los precios con más cautela que sus rivales de la Premier League.

«En las próximas semanas, pedimos que cualquier protesta o debate se base en hechos: qué cambia, por qué y qué implica en la práctica», escribió en su mensaje a los aficionados.

En la última década solo hemos subido las entradas un 4 %. Ahora, ligar cualquier aumento a la inflación prevista del 3 % para la temporada 2026/27 nos parece la forma más justa y transparente de afrontar costes inevitables.

Además, recordó que otros equipos de la liga han subido las entradas un 17 % desde 2016/17, frente al 4 % de Liverpool.