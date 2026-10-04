El director ejecutivo del Brighton, Paul Barber, insiste en que el club «no teme» perder a Fabian Hurzeler ni a sus jugadores estrella gracias a una sólida planificación de la sucesión

Junto a su lucha en el campeonato nacional, el Brighton tiene la mirada firmemente puesta en conquistar un título continental en la Conference League, con el deseo de emular los triunfos consecutivos de sus homólogos ingleses Chelsea en 2025 y Crystal Palace en 2026.

Al valorar sus aspiraciones, Barber añadió: «Nuestro club y nuestro personal han pasado por mucho. No tenemos ningún derecho divino a ganar algo este año, pero todo el mundo está trabajando muy duro para conseguirlo. No me gustaría ponernos esa presión, pero somos conscientes de lo bien que lo han hecho los equipos ingleses, no solo en esta competición, sino también en la Europa League y en la Champions League».

«Existe una expectativa por el hecho de ser un club de la Premier League. Puede que tengas mejores recursos y, posiblemente, mejores jugadores, pero eso no garantiza ningún resultado. Hay que ganárselo».