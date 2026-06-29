El director deportivo del RB Leipzig niega el fichaje de Yan Diomande por el PSG, pese a los rumores de un acuerdo inminente este verano

El Leipzig no dejará que su joven estrella, Diomande, se marche este mercado pese al interés del PSG. El director deportivo, Marcel Schafer, lo ha dejado claro.

En declaraciones a Bild, Schafer fue contundente: «Yan Diomande jugará en el RB Leipzig el año que viene y no vamos a cambiar de opinión».

Reconoce que el joven dará el salto a un equipo más grande, pero ese momento aún no ha llegado: «Llegará el momento en que permitamos a Diomande dar el siguiente paso. Pero no este año».



