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El director deportivo del RB Leipzig niega el fichaje de Yan Diomande por el PSG, pese a los rumores de un acuerdo inminente este verano
El Leipzig se mantiene firme sobre el futuro de Diomande
El Leipzig no dejará que su joven estrella, Diomande, se marche este mercado pese al interés del PSG. El director deportivo, Marcel Schafer, lo ha dejado claro.
En declaraciones a Bild, Schafer fue contundente: «Yan Diomande jugará en el RB Leipzig el año que viene y no vamos a cambiar de opinión».
Reconoce que el joven dará el salto a un equipo más grande, pero ese momento aún no ha llegado: «Llegará el momento en que permitamos a Diomande dar el siguiente paso. Pero no este año».
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La sensación marfileña no tiene precio
Su valor ha subido desde los 20 millones que el Leipzig pagó al Leganés hace un año. Sus actuaciones han sido tan destacadas que, según la prensa, el club alemán rechazó 100 millones del Liverpool. Schafer asegura que no hay un «umbral de dolor financiero» para él.
En lugar de buscar una salida, el Leipzig trabaja para asegurarse su permanencia a largo plazo. El club alemán planea mejorar las condiciones de su contrato, que vence en 2030, para reflejar su estatus como uno de los jóvenes talentos más codiciados de Europa y disuadir nuevos intereses extranjeros.
Acuerdo con el PSG y posibles modelos de cesión
Según Footmercato, Diomande ya acordó su fichaje con el PSG. Aunque los clubes han conversado, Leipzig mantiene su postura firme y no cede a la presión. En abril, el presidente del consejo de supervisión, Oliver Mintzlaff, mostró calma ante la situación.
En abril afirmó: «Si fuera el director deportivo, no lo vendería, aunque la oferta fuera alta». Aun así, el traspaso podría concretarse si se encuentra una fórmula creativa. Una opción es que el PSG lo fiche este verano y lo ceda de inmediato al Leipzig por un año, tal como hizo el club alemán con Naby Keita y el Liverpool en 2017.
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Un rápido ascenso desde la segunda división española
Llegó casi desconocido desde el Leganés y pronto se convirtió en estrella de la Bundesliga. Su rápida adaptación provocó rumores de salida tras solo una temporada.
Sus números en la Bundesliga lo confirman: 12 goles y 8 asistencias, solo por detrás de Christoph Baumgartner en el Leipzig. Además, gana el 55 % de sus duelos, lo que muestra su potencia física.
Hace un mes, al preguntársele si seguiría en el Leipzig la próxima temporada, el jugador de 19 años respondió a Kicker: «Sí», y añadió: «De momento no pienso en eso. Tengo contrato con el Leipzig y disfruto jugando aquí. Pero nadie sabe qué pasará después. Todo el mundo tiene ambiciones, yo incluido. Mi sueño es jugar al más alto nivel posible».