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El director deportivo del Bayern de Múnich ofrece información actualizada sobre la renovación del contrato de Manuel Neuer ante la inminente decisión sobre su retirada
La forma física y la intuición de Neuer
El club sigue mostrándose muy comprensivo, reconociendo que el estado físico de Neuer y su intuición personal son los factores más importantes. Esta temporada, el capitán ha disputado 29 partidos en todas las competiciones, encajando 27 goles y manteniendo su portería a cero en 10 ocasiones. Sin embargo, su estado físico sigue siendo motivo de preocupación tras sufrir una rotura de fibras musculares en diciembre, una lesión que se repitió en febrero. «Está escuchando a su cuerpo, valorando si se siente capaz de jugar un año más a este nivel de élite. Lo que más importa es su intuición», explicó Freund, y añadió: «Hay conversaciones constantes con Manu; sabemos cómo piensa y cómo se siente».
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El plan de acción para las próximas semanas
El plazo para tomar una decisión depende de la resistencia de Neuer durante los próximos partidos decisivos de la Bundesliga y la Liga de Campeones. Freund señaló: «Entonces vendrá a hablar con nosotros». Neuer tiene la intención de ver «qué le depara abril y principios de mayo cuando vuelva a la portería, cómo se siente entonces, incluso durante las jornadas entre semana. Después mantendremos conversaciones conjuntas y veremos qué camino queremos tomar». Según Kicker, el portero ha decidido que el Bayern será su último club, pero aún no se ha tomado una decisión sobre si se retirará este verano o más adelante.
Si Neuer firma un nuevo contrato, aparentemente aceptaría que Jonas Urbig disponga de más minutos de juego, lo que permitiría al jugador de 22 años asumir gradualmente el papel de su sucesor. Mientras tanto, ni Alexander Nubel, actualmente cedido en el Stuttgart, ni Daniel Peretz, cedido en el Southampton, parecen formar parte de los planes a largo plazo del Bayern, ya que, según se informa, el club busca vender a ambos porteros este verano.
Kompany elogia el afán de Neuer
El entrenador Vincent Kompany descartó cualquier preocupación relacionada con la edad, destacando la disciplina excepcional de Neuer tras su fractura de pierna. «El hambre de victoria es la palabra más importante. Manu se recuperó de una lesión grave; fue realmente impresionante. Esta temporada ha estado en una forma increíble. Rendir así de manera constante es una cuestión mental», afirmó Kompany, señalando que la fortaleza mental de Neuer sigue siendo un factor determinante. A pesar de haberse retirado del fútbol internacional hace dos años, la excelente forma de Neuer ha desatado rumores sobre un posible regreso al Mundial este verano, aunque él ha desmentido sistemáticamente estas informaciones para mantenerse centrado en el Múnich.
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Kompany reconoce que, en última instancia, será el estado físico de Neuer quien decida su destino
Kompany, que cumplirá 40 años en abril, bromeó diciendo que «a los cuarenta se es joven», aunque sus propias rodillas «decidieron lo contrario» durante su etapa como jugador. Concluyó que la motivación es el factor decisivo: «Llega un momento en que tu cuerpo te dice: sigues o no. Ese fue mi caso. Cuarenta años es joven, pero se necesita mucha motivación para seguir alcanzando este nivel». Esta motivación se ve impulsada por el fuerte empuje del Bayern hacia el triplete esta temporada; el club lidera actualmente la Bundesliga con nueve puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Borussia Dortmund. Además, el equipo se está preparando para un importante enfrentamiento de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid y una semifinal de la DFB-Pokal contra el Bayer Leverkusen.
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