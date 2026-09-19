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El director deportivo del Barcelona, Deco, confirma avances importantes en las renovaciones de contrato de Raphinha, Marc Bernal y Xavi Espart
Triple impulso de renovación para el Barcelona
El Barcelona se está moviendo con rapidez para asegurar el núcleo de su plantilla del primer equipo y a los talentos más prometedores de La Masia. Durante la Asamblea General del club, Deco anunció que se han producido avances importantes en las negociaciones con Raphinha, Bernal y Espart. El trío representa tanto el liderazgo actual como el futuro del gigante catalán, y el club está decidido a evitar cualquier incertidumbre respecto a sus compromisos a largo plazo.
La noticia supone toda una declaración de intenciones por parte de la cúpula del Barça, que ha trabajado incansablemente entre bastidores para gestionar la delicada situación financiera del club sin dejar de ser competitivo sobre el terreno de juego. Esa estabilidad ha dado réditos inmediatos, con un Barcelona lanzado en el inicio de temporada: ha ganado sus seis primeros partidos de LaLiga marcando 28 goles, además de lograr una victoria ante el Feyenoord en su estreno en la Champions League. La intervención de Deco subrayó que estas renovaciones forman parte de una estrategia más amplia para mantener el éxito a largo plazo.
- AFP
Raphinha se compromete a largo plazo con su futuro
Quizá la noticia más significativa para el primer equipo a corto plazo sea la renovación del extremo brasileño Raphinha. El jugador de 29 años se ha convertido en una figura indispensable para Hansi Flick y actualmente lleva el brazalete de capitán, un papel que ha respaldado con un estado de forma increíble, con 11 goles y tres asistencias en solo siete partidos en todas las competiciones esta temporada. Deco confirmó que ya hay un acuerdo para que el exjugador del Leeds United siga en Cataluña hasta 2030, añadiendo dos años a su anterior contrato, que expiraba en 2028.
Al hablar del progreso de las conversaciones, Deco fue transparente sobre lo cerca que está el acuerdo de firmarse oficialmente. Tal y como recoge Mundo Deportivo, el director deportivo dijo: «Estamos bastante cerca de renovar el contrato de Raphinha. Puedo decir aquí, públicamente, que ayer por la tarde acordamos renovar el contrato de Raphinha por más años. Creo que Rapha estará con nosotros los próximos cuatro años».
Las joyas de La Masia se preparan para renovar
Más allá del primer equipo, Deco también confirmó que dos de los jóvenes talentos más prometedores del club, Bernal y Espart, están a punto de firmar contratos mejorados. Se espera que Bernal, que ha llamado la atención como centrocampista de contención con siete apariciones y dos asistencias en todas las competiciones esta temporada, amplíe su vinculación hasta 2031. Mientras, el lateral Espart está listo para reflejar el compromiso de Raphinha firmando un contrato hasta 2030.
Deco explicó la filosofía del club con respecto a los canteranos, y reconoció el difícil equilibrio que supone gestionar tanto talento. «Todo jugador joven sueña con jugar para el club, pero no todos pueden tener sitio. Tenemos derechos sobre ellos para poder mantener el control», explicó.
- Getty Images Sport
Deco elogia a las leyendas
El director deportivo también se tomó un momento para reflexionar sobre el impacto de las estrellas que se marchan y elogió enormemente a Robert Lewandowski, que se fue al Chicago Fire este verano, y a Marcus Rashford, que regresó al Manchester United tras una exitosa cesión la temporada pasada. Deco se mostró muy claro sobre la contribución de ambos delanteros al afirmar: «Rashford nos dio un nivel de rendimiento espectacular la temporada pasada, mientras que Lewandowski es una leyenda del club y el mejor delantero de los últimos 15 años».
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