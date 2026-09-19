El Barcelona se está moviendo con rapidez para asegurar el núcleo de su plantilla del primer equipo y a los talentos más prometedores de La Masia. Durante la Asamblea General del club, Deco anunció que se han producido avances importantes en las negociaciones con Raphinha, Bernal y Espart. El trío representa tanto el liderazgo actual como el futuro del gigante catalán, y el club está decidido a evitar cualquier incertidumbre respecto a sus compromisos a largo plazo.

La noticia supone toda una declaración de intenciones por parte de la cúpula del Barça, que ha trabajado incansablemente entre bastidores para gestionar la delicada situación financiera del club sin dejar de ser competitivo sobre el terreno de juego. Esa estabilidad ha dado réditos inmediatos, con un Barcelona lanzado en el inicio de temporada: ha ganado sus seis primeros partidos de LaLiga marcando 28 goles, además de lograr una victoria ante el Feyenoord en su estreno en la Champions League. La intervención de Deco subrayó que estas renovaciones forman parte de una estrategia más amplia para mantener el éxito a largo plazo.



