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El director deportivo del Arsenal, Andrea Berta, observó a Victor Osimhen y a otros dos jugadores en la victoria del Galatasaray sobre el Fenerbaçe en el derbi
El director del Arsenal encabeza una misión de ojeadores en Estambul
La estrategia de fichajes del Arsenal cobra impulso. El director deportivo, Berta, fue visto este fin de semana en el Ali Sami Yen Rams Park. El exdirectivo del Atlético de Madrid, ahora al frente del departamento técnico en Londres, viajó a Estambul para ver el derbi entre Galatasaray y Fenerbahce, que acabó 3-0 a favor del local.
Según AS, su objetivo era seguir de cerca a Osimhen, autor del primer gol. Aunque el Arsenal acaba de pagar 75 millones de euros por Viktor Gyokeres al Sporting de Lisboa, crece la convicción de que Mikel Arteta necesita más potencia ofensiva. Berta mantuvo charlas informales con la directiva del Galatasaray para conocer la disponibilidad del delantero nigeriano y los términos económicos de un posible fichaje este verano.
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El Arsenal se fija en Osimhen para reforzar su ataque
Osimhen ha sido una revelación en Turquía desde su llegada del Nápoles en 2024. El Arsenal quiere reforzar el ataque para la próxima temporada y ve en él un perfil ideal. Sin embargo, no es el único interesado: el Bayern lo considera para reemplazar a Harry Kane a medio plazo.
El nigeriano, vinculado al campeón turco hasta 2029, podría seducirse con Londres. La búsqueda de delanteros se inscribe en una reestructuración mayor, y se rumorea que también vigilan el futuro incierto de Endrick en el Real Madrid.
Talentos turcos en el punto de mira
La misión de Berta en Estambul no se limitó a Osimhen: también observó a Baris Alper Yilmaz. El extremo del Galatasaray, de 25 años, es uno de los talentos más prometedores de la Super Lig gracias a su gran versatilidad en el campo. Puede jugar en ambas bandas o como delantero centro, y su labor defensiva como lateral derecho la temporada pasada ya atrajo a los ojeadores europeos.
Es pieza clave en el esquema de Okan Buruk. Como el Arsenal busca reforzar sus bandas y la delantera, la polivalencia de Yilmaz lo hace atractivo para Arteta. Berta ya ha mantenido contactos preliminares con el Galatasaray para conocer su situación contractual.
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Se evalúa fichar un portero.
El tercer nombre de la lista de Berta es el portero Ugurcan Cakir, fichado por el Galatasaray al Trabzonspor por 30,5 millones de euros el verano pasado. Sus actuaciones, especialmente sus heroicas paradas en la Liga de Campeones, han justificado su elevado precio.
Sus actuaciones han llamado la atención del Bayern de Múnich, que lo ve como posible sucesor de Manuel Neuer, y de Juventus e Inter. El Arsenal, que busca reforzar todas sus líneas, también lo tiene en la mira para este verano.