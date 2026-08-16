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El director del Bayern de Múnich Max Eberl abre la puerta a la salida de Joao Palhinha como cedido en medio del interés del Newcastle
El Bayern está abierto a una cesión de Palhinha
El Bayern ha suavizado su postura respecto al futuro de Palhinha, con Eberl dejando entrever que una cesión sigue siendo una posibilidad real. Pese a la preferencia inicial del club por una venta permanente para recuperar su importante inversión, la cúpula en Baviera parece cada vez más dispuesta a considerar estructuras alternativas para facilitar la salida del jugador de 31 años. Eberl abordó la situación directamente y aclaró que el club no ha descartado ningún tipo concreto de acuerdo, siempre que las condiciones económicas sean adecuadas para todas las partes implicadas.
«Nunca he dicho eso [solo permanente]. Tenemos que verlo. Hoy en día hay muchas posibilidades diferentes. Puede ser que alguien diga: estamos preparados para pagar una elevada cuota de cesión, y entonces dices: vale, tenemos que aceptarlo. No puedo empujar a Joao hacia un club en concreto, y Joao no puede decirnos: solo iré a un club en concreto, y el otro club no puede decirnos: solo os ofreceré esto y nada más. Las conversaciones tienen lugar entre tres partes. Y tiene que encajar para todos», dijo Eberl.
- AFP
Las conversaciones con el Aston Villa fracasan mientras el Newcastle entra en la carrera
El Aston Villa había surgido como el primer gran favorito para hacerse con el fichaje de Palhinha, iniciando conversaciones formales con el campeón de la Bundesliga a comienzos de este verano. Sin embargo, esas negociaciones parecen haber tropezado con un obstáculo. Eberl confirmó el viernes la ruptura de las conversaciones y admitió que el Villa se puso en contacto con ellos por Palhinha, pero no han alcanzado un acuerdo. El fracaso a la hora de cerrar un trato con el equipo de Unai Emery ha alertado a otros posibles pretendientes de la máxima categoría inglesa.
Ahora, según se informa, el Newcastle United está listo para arrebatar la operación mientras busca reforzar sus opciones en el centro del campo bajo el nuevo entrenador Matthias Jaissle. El Newcastle necesita desesperadamente refuerzos tras las salidas de piezas clave al principio del mercado. A diferencia del enfoque centrado en una cesión por parte del Villa, los informes sugieren que el club de Tyneside podría estar preparando una propuesta más atractiva para satisfacer las exigencias del Bayern, ofreciendo potencialmente al internacional portugués un contrato de tres años para asegurarse su experiencia en la medular.
Revolución en el centro del campo del Newcastle
El interés desde St James' Park llega en un momento crítico para Jaissle, que se prepara para su primera temporada al frente del conjunto de la Premier League. El Newcastle ha visto mermada de forma significativa la profundidad de su centro del campo, y la posibilidad de incorporar a un jugador contrastado de la máxima categoría como Palhinha se considera una prioridad. El equipo de captación del club es consciente de la necesidad de contar con una presencia física por delante de la línea defensiva, un papel que Palhinha desempeñó con distinción durante su etapa en Craven Cottage y su breve paso por el norte de Londres.
- AFP
Encontrar el encaje adecuado para las tres partes
A medida que se acerca el cierre del mercado, la presión aumenta en todas las partes para alcanzar un consenso. El Bayern está equilibrando la necesidad de obtener una tarifa elevada con la realidad de la situación actual de Palhinha en la plantilla, mientras que el propio jugador está deseando encontrar un destino en el que sea una figura central. Con el Newcastle aparentemente listo para virar hacia una oferta de traspaso permanente, podría tener ventaja sobre los rivales que están limitados por las restricciones del fair play financiero. Sin embargo, sigue sobre la mesa la posibilidad de una cesión de alto valor con opción u obligación de compra si no se puede cerrar una venta directa.
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