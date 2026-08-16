El Bayern ha suavizado su postura respecto al futuro de Palhinha, con Eberl dejando entrever que una cesión sigue siendo una posibilidad real. Pese a la preferencia inicial del club por una venta permanente para recuperar su importante inversión, la cúpula en Baviera parece cada vez más dispuesta a considerar estructuras alternativas para facilitar la salida del jugador de 31 años. Eberl abordó la situación directamente y aclaró que el club no ha descartado ningún tipo concreto de acuerdo, siempre que las condiciones económicas sean adecuadas para todas las partes implicadas.

«Nunca he dicho eso [solo permanente]. Tenemos que verlo. Hoy en día hay muchas posibilidades diferentes. Puede ser que alguien diga: estamos preparados para pagar una elevada cuota de cesión, y entonces dices: vale, tenemos que aceptarlo. No puedo empujar a Joao hacia un club en concreto, y Joao no puede decirnos: solo iré a un club en concreto, y el otro club no puede decirnos: solo os ofreceré esto y nada más. Las conversaciones tienen lugar entre tres partes. Y tiene que encajar para todos», dijo Eberl.