AFP
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El director del Barcelona arremete contra Florentino Pérez por sus ataques «patéticos» y acusa al presidente de «encubrir» los dos desastrosos años del Real Madrid
Yuste critica la «cortina de humo» de Pérez
Antes del partido contra el Alavés, Yuste criticó la rueda de prensa de Pérez. El presidente del Barça afirmó que las acusaciones sobre el caso Negreira y el favoritismo arbitral buscan desviar la atención de los escasos éxitos nacionales del Real Madrid frente a su rival catalán.
«Las palabras de Florentino me parecieron patéticas y llenas de falsedades», afirmó Yuste. «Esta maniobra para encubrir un desastre deportivo que dura ya dos años no le llevará a ninguna parte. Es una cortina de humo para intentar justificar una mala gestión deportiva. Los culés estamos muy contentos y nada nos quitará nuestra alegría».
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Una visión realista sobre la acusación de títulos «robados»
La tensión surge tras la afirmación de Pérez de que debería haber ganado el doble de títulos como presidente del Real Madrid. Recientemente sugirió que sus títulos de Liga podrían haber sido 14 porque se los robaron, declaración que Yuste considera incorrecta e insultante para el esfuerzo de la actual plantilla del Barça.
«¿Siete Ligas robadas? Eso es falso. Objetivamente, no es así», respondió Yuste. «Él lo sabrá, pero nosotros nos defenderemos; se lo debemos a la afición y al club. Nadie toca a este club. No vale la pena volver a hablar de Negreira cuando hemos ganado dos Ligas con un proyecto formado por jugadores de La Masía y otros que han llegado de fuera».
Se avecinan acciones legales
Mientras continúan los dimes y diretes, el Barcelona prepara una respuesta legal. El club asegura que los pagos a José María Enríquez Negreira fueron por informes técnicos legítimos y advierte que defenderá su postura en los tribunales si es necesario.
«Aún no hay novedades sobre posibles acciones legales. El asunto está en manos del departamento jurídico desde ayer y, cuando haya más, las comunicaremos», explicó Yuste. «Pero hay líneas rojas que nunca se pueden cruzar y este hombre ya las ha cruzado. Vi la rueda de prensa más tarde y no me hizo reír ni llorar. Me entristeció».
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Una rivalidad en una sala de juntas dividida
A pesar de la tensión entre los presidentes, Yuste reconoció la profesionalidad de otros directivos del Real Madrid y diferenció la cruzada personal de Pérez de la actitud de otros altos cargos del Santiago Bernabéu.
«El domingo, Pirri, presidente honorario, y parte de su junta directiva vinieron con Emilio Butragueño; se portaron muy bien», reconoció Yuste. «A ellos no tengo nada que decirles, pero el máximo representante del club es el presidente y, cuando hace declaraciones como esas, las califico de patéticas y falsas».