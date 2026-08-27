Rainier Moura
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El director de Santos, Alexandre Mattos, defiende la ausencia de Neymar en la derrota por 3-0 ante Palmeiras como una cuestión de «estrategia»
El Verdao castiga a unos visitantes con muchas rotaciones
A pesar de haber sido incluido en la convocatoria preliminar para el viaje de la ida de la Copa do Brasil del miércoles, Neymar fue sorprendentemente omitido de la hoja definitiva del equipo para el partido a domicilio contra el Palmeiras. Sin su talismán, el Santos no tuvo capacidad para resistir al conjunto local, ya que Jose Manuel Lopez abrió el marcador en el minuto 34 antes de que Andreas Pereira ampliara la ventaja al filo del descanso. Luego, Lopez puso la guinda a una contundente victoria por 3-0 con su segundo gol poco después de la hora de juego.
- Rainier Moura
Mattos niega que haya preocupación por la lesión
El director ejecutivo de fútbol del Santos, Mattos, se apresuró a descartar las sugerencias de que el delantero estuviera arrastrando una lesión o de que se hubiera quedado fuera únicamente por las reservas sobre la superficie artificial del Nubank Parque.
Al explicar la política de rotaciones del club, Mattos declaró a GETV: "Neymar está disponible para el Santos al 1.000 % en todo momento. Siempre. Neymar jugó contra el Atletico-MG el año pasado sobre césped sintético. Tiene alrededor de 33, 34 años. Tenemos que gestionar su carga de trabajo en determinadas situaciones. Así que, de mutuo acuerdo entre el cuerpo técnico y la dirección de fútbol, consideramos que lo mejor era darle descanso. Es una cuestión de estrategia".
Se descarta tajantemente la especulación sobre el césped
La cúpula del Peixe rechazó tajantemente que el escrutinio externo sobre la condición física del '10' en campos de césped sintético fuera el factor determinante de su ausencia. Reiterando que la estrella ofensiva tiene el alta médica, el dirigente del club añadió: "Está disponible al 100 % y jugaría aquí [Nubank Parque] con total tranquilidad. Ya lo demostró al jugar contra Atletico el año pasado".
- O JOGO PHOTO PRESS
Le esperan derbis exigentes al Peixe
El Santos debe rearmarse de inmediato antes de medirse a su acérrimo rival Corinthians en el Campeonato Brasileño este fin de semana. El equipo de Cuca afrontará después el enorme desafío de remontar una desventaja de tres goles cuando reciba al Palmeiras en el partido de vuelta, seguido de una complicada visita al Internacional. El regreso de Neymar al primer plano es esencial para mejorar su ataque y salvar su temporada en ambos frentes.
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