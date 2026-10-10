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FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traducido por

El directivo del Bayern de Múnich actualiza la situación del contrato de Harry Kane mientras el gigante alemán se mueve para asegurar el futuro del capitán de Inglaterra hasta 2029

H. Kane
Bayern Múnich
Inglaterra
Bundesliga

Según varias informaciones, Harry Kane está a punto de comprometer su futuro a largo plazo con el Bayern de Múnich tras su sensacional estado de forma con su club y con Inglaterra. El capitán de Inglaterra se ha convertido en la pieza central del equipo de Vincent Kompany, lo que ha dado lugar a intensas negociaciones sobre una ampliación de contrato que le mantendría en el Allianz Arena durante un largo periodo.

  • El jefe del Bayern ofrece una actualización alentadora sobre el contrato de Harry Kane

    El Bayern de Múnich está trabajando activamente para asegurar el futuro a largo plazo de Kane, con el director deportivo Christoph Freund confirmando que las conversaciones para una ampliación de contrato siguen siendo alentadoras, aunque todavía no se ha firmado oficialmente ningún acuerdo. Informes de la prensa alemana a principios de esta semana indicaron que el delantero de 33 años había acordado en principio un contrato hasta 2029.

    El capitán de Inglaterra ha estado en un estado de forma sensacional desde su traspaso procedente del Tottenham Hotspur en 2023. Kane ha marcado 152 goles en 154 partidos con el conjunto bávaro, conquistando la Bota de Oro de la Bundesliga en cada temporada, al tiempo que ayudó al club a conquistar dos títulos de liga y la DFB-Pokal la pasada campaña.

    Su notable capacidad goleadora también se mantuvo durante el parón internacional, donde Kane celebró su 125.º partido con Inglaterra, con el que igualó un récord, con un doblete en la victoria por 3-0 ante Chequia del martes. Su brillantez sostenida lo ha situado entre los principales candidatos al Balón de Oro en Londres a finales de este mes, junto a su compañero en el Bayern Michael Olise.


  • TOPSHOT-FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-UNION BERLINAFP

    Freund, positivo sobre la renovación de Kane mientras continúan las negociaciones

    Hablando junto al entrenador Vincent Kompany durante la rueda de prensa del viernes, Freund aclaró que, aunque las conversaciones avanzan en la dirección correcta, nada es oficial hasta que se firme.

    «Siempre hay escenarios mientras no esté firmado», dijo Freund. «No hay ninguna novedad. Las conversaciones van bien. Somos muy positivos, todo el mundo sabe que estamos decididos a ampliar su contrato y Harry se siente muy cómodo aquí».


  • El Bayern prioriza el éxito del equipo sobre los reconocimientos individuales

    A pesar de que tanto Kane como Olise entraron en la lista de nominados al Balón de Oro, Kompany restó importancia a las preguntas sobre premios individuales y mantuvo su principal foco en los títulos colectivos.

    «Creo que eso ya está decidido, ¿no?», dijo Kompany. «Así que ya no puedo cambiar nada, diga lo que diga. Lo siento, pero no tengo este Balón de Oro en la cabeza todos los días. Hoy solo pienso en el Augsburg. Espero que lo gane un jugador del Bayern. Pero, por supuesto, para mí es más importante que ganemos títulos con el Bayern. Conozco bien a Harry y Michael, piensan de la misma manera. Eso es lo que nos distingue como equipo».

    Mientras tanto, en medio de las especulaciones que vinculan a Olise con el Real Madrid, Freund subrayó que el Bayern está completamente tranquilo respecto al futuro del extremo francés.

    «Michael ha tenido una evolución increíble con nosotros y ahora mismo es uno de los mejores jugadores del mundo», señaló Freund. «Estamos enormemente felices de que juegue para nosotros. Tiene contrato hasta 2029, así que no hay presión. Se siente extremadamente cómodo en el FC Bayern y siempre estamos en contacto con él. Como he dicho, no hay presión de tiempo».


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  • FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    El gigante bávaro prepara el duelo ante el Augsburgo

    El Bayern vuelve a centrar su atención en la competición doméstica este sábado, cuando se enfrente al Augsburgo, con Kompany buscando mantener el impulso en la liga.

    Con jugadores clave comprometidos y rindiendo a un nivel de élite, el principal objetivo del club sigue siendo conquistar más títulos nacionales y europeos.

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