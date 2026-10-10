El Bayern de Múnich está trabajando activamente para asegurar el futuro a largo plazo de Kane, con el director deportivo Christoph Freund confirmando que las conversaciones para una ampliación de contrato siguen siendo alentadoras, aunque todavía no se ha firmado oficialmente ningún acuerdo. Informes de la prensa alemana a principios de esta semana indicaron que el delantero de 33 años había acordado en principio un contrato hasta 2029.

El capitán de Inglaterra ha estado en un estado de forma sensacional desde su traspaso procedente del Tottenham Hotspur en 2023. Kane ha marcado 152 goles en 154 partidos con el conjunto bávaro, conquistando la Bota de Oro de la Bundesliga en cada temporada, al tiempo que ayudó al club a conquistar dos títulos de liga y la DFB-Pokal la pasada campaña.

Su notable capacidad goleadora también se mantuvo durante el parón internacional, donde Kane celebró su 125.º partido con Inglaterra, con el que igualó un récord, con un doblete en la victoria por 3-0 ante Chequia del martes. Su brillantez sostenida lo ha situado entre los principales candidatos al Balón de Oro en Londres a finales de este mes, junto a su compañero en el Bayern Michael Olise.



