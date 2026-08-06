Getty/GOAL
Traducido por
«El dinero manda» y vuelos fáciles a Brasil: el ex del Newcastle Chris Waddle explica los motivos del traspaso de 75 millones de libras de Bruno Guimaraes al Arsenal
Guimaraes formará parte del éxodo masivo en el Newcastle
Guimaraes se marchó a St James’ Park durante el mercado de invierno de 2022. A lo largo de cuatro años y medio, ha disputado 195 partidos y en ocasiones ha llevado el brazalete de capitán.
Disfrutó de la gloria de la Carabao Cup en 2025 y ha brillado en la Champions League como una presencia talismánica para el Newcastle. Sin embargo, en 2026 soplan vientos de cambio en Tyneside.
Anthony Gordon y Sandro Tonali ya se han marchado en traspasos millonarios, mientras que Eddie Howe ha dejado su puesto de entrenador. Se especula con más salidas, a medida que unos cimientos antes sólidos empiezan a resquebrajarse, y Guimaraes parece estar presionando para formar parte del éxodo masivo.
- Getty
Por qué el fichaje del Arsenal tiene sentido para Guimaraes
Preguntado por qué el jugador de 28 años ha permitido que el vigente campeón de Inglaterra le haga cambiar de idea, el ex del Newcastle Waddle, en declaraciones en asociación con BetBrain, dijo a GOAL: «La liga, la Champions League, Londres. Y, no lo olvidemos, va a conseguir un contrato enorme. El dinero manda, eso lo sabemos.
«Sí, los jugadores quieren jugar la Champions League, quieren estar arriba y quieren ganar títulos. Eso también lo entiendo. Así que lo ha analizado y ha pensado que este es el siguiente paso.
«Tiene 28, 29 años, probablemente van a sacarle dos años, de dos a tres años. Y, para él, obviamente es una oportunidad de ganar la Champions League, una oportunidad de ganar la Premier League, la FA Cup, la Copa de la Liga. Y, como digo, económicamente estará mucho mejor. Y, cuando juega con Brasil, creo que es más fácil ir de Londres a Brasil que desde Newcastle.
«Así que están todos esos aspectos, pero probablemente ha mirado al Newcastle y ha pensado: “Nos deshicimos de Gordon, nos deshicimos de Tonali, ¿hacia dónde va el equipo aquí?”. Y probablemente ha pensado que estaba claro lo que se venía y que, si un club como el Arsenal venía a por él, seguramente estaría pensando: “Tengo que aprovechar esta oportunidad”».
¿Dónde encajará Guimaraes en el equipo del Arsenal?
Una de las preguntas a las que se enfrenta Guimaraes es: ¿dónde encaja en el equipo de Mikel Arteta? El Arsenal ya cuenta con jugadores como Declan Rice, Martin Odegaard, Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Mikel Merino y Ethan Nwaneri.
Cuando esa pregunta se le planteó recientemente a Jeremie Aliadiere, el miembro del equipo de los ‘Invincibles’ dijo a GOAL: «Es complicada porque acabas de terminar la temporada con Zubimendi, no pudo ni entrar en un equipo. Myles Lewis-Skelly acaba de entrar y, de la nada, se hizo con ese puesto en el centro del campo. Dicho eso, sí siento que probablemente Myles no empezará la temporada en esa posición.
»Simplemente creo que, si Guimaraes fuera a venir, obviamente todo depende de quién esté disponible para jugar de inmediato porque todos esos chicos que han ido al Mundial probablemente volverán más tarde igualmente y puede que no estén listos para empezar la temporada. Pero creo que Guimaraes es un jugador top, de máximo nivel.
»¿Dónde encajaría en ese sistema? Es difícil decirlo porque cuando tienes ahí a Declan Rice, tienes a Martin Odegaard, que ha jugado bien, tienes a Eze, que también puede hacer un gran trabajo.
»Entonces, ¿lo pondrías como número seis, como el más defensivo de los tres? No lo sé, porque a Guimaraes también le encanta ir hacia adelante, marcar goles y aparecer arriba. Así que no lo sé. Realmente no sé cómo harán para que encaje. Pero, en fin, creo que siempre es genial tener grandes jugadores y buenas opciones, y después Mikel puede hacer que funcione como él lo vea.»
- Getty
Los campeones de la Premier League añaden profundidad a su plantilla
El Arsenal volverá a la lucha por la gloria de la Liga de Campeones en 2026-27, después de sufrir la amargura de una final mientras perseguía una histórica corona europea la temporada pasada, y Arteta es consciente de la necesidad de contar con profundidad en su plantilla que le permita pelear por títulos en múltiples frentes.
El Newcastle se muestra comprensiblemente reacio a vender a Guimaraes, dado su valor para la causa colectiva del equipo, pero un periodo exigente en el noreste de Inglaterra podría volverse aún más duro antes de que empiece a resultar más llevadero.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias