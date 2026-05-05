El dilema de Viktor Gyokeres en el Arsenal: ¿deben los Gunners buscar ya un sustituto para su fichaje de 64 millones de libras del verano?

La buena racha de Gyokeres llega en el mejor momento para el Arsenal y para él. Sus goles han ayudado al equipo de Arteta a superar un bajón y a mantenerse en la lucha por la Premier y la Champions. Por ello, será titular contra el Atlético el martes; no obstante, probablemente estaría en el banquillo si Kai Havertz estuviera disponible.
De hecho, fue significativo que Arteta apostara por el alemán en la delantera para el crucial choque del mes pasado contra el Manchester City, rival por el título de la Premier League, en el Etihad, ya que se percibe que Havertz ofrece más que Gyokeres en presión y juego de enlace.
Sin embargo, la fragilidad física de Havertz y la probable salida de Gabriel Jesús obligan a planificar.
Por eso, el Arsenal fichará un delantero este verano: la duda es si apostará por un joven prometedor como Eli Junior Kroupi o Endrick, o si buscará un goleador consolidado como Álvarez u Osimhen.
Por eso los últimos partidos son clave tanto para él como para el Arsenal.
«Lo alinearon para asegurarse de que ganaran a los equipos más modestos, y lo ha conseguido», dijo Merson. «Quieres que tu delantero marque 20 goles y él lo ha hecho. Si ganan la liga, habrá sido un fichaje brillante. Si no, quizá no lo haya sido.
«Contra el Fulham fue muy bien, pero no lo ha repetido cada semana. Si lo hace en las próximas cuatro jornadas, el Arsenal recuperará su inversión».
Merson simplifica, pero tiene razón: Gyokeres será juzgado por sus goles y, sobre todo, por los que marque en los partidos clave. A finales de mes quizá tengamos la respuesta definitiva sobre su futuro en el Arsenal.