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Viktor Gyokeres Arsenal GFX GOAL
Mark Doyle

Traducido por

El dilema de Viktor Gyokeres en el Arsenal: ¿deben los Gunners buscar ya un sustituto para su fichaje de 64 millones de libras del verano?

Analysis
Arsenal
V. Gyoekeres
Liga de Campeones
Premier League
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Arsenal vs Atlético Madrid

La semana pasada fue la mejor de Viktor Gyökéres en el Arsenal. El miércoles, el fichaje de 64 millones de libras (86 millones de dólares) marcó de penalti en el 1-1 contra el Atlético en la ida de semifinales de la Champions. Tres días después, anotó dos goles y dio una asistencia en el 3-0 ante el Fulham, que amplió a seis puntos la ventaja del Arsenal en la cima de la Premier.

Con ello, el internacional sueco se ha convertido en el segundo jugador del Arsenal de este siglo en marcar más de 20 goles en su primera temporada en Londres. Al Arsenal aún le quedan tres partidos de Premier League y quizá dos de Liga de Campeones, por lo que Gyokeres podría superar el récord de Alexis Sánchez (25) de la campaña 2014-15.

Sin embargo, según los últimos informes, Mikel Arteta preferiría que Julián Álvarez fuera titular en la delantera del Arsenal en el partido de vuelta del martes contra el Atlético en el Emirates, en lugar de un delantero centro que parece haberse adaptado tarde a su nuevo entorno.

¿Debería el Arsenal buscar ya un sustituto para Gyokeres o puede este demostrar que es la solución ofensiva de Arteta?

  • Viktor Gyokeres Arsenal 2025-26Getty

    Un comienzo decepcionante

    Cuando fichó por el Arsenal procedente del Sporting de Lisboa el pasado julio, Gyokeres se presentó como el eslabón perdido del ataque de Arteta, un goleador que parecía resolver la eterna sequía del equipo subcampeón de la Premier.

    En sus dos cursos en Lisboa había marcado 68 goles en 66 partidos ligueros, más que cualquier otro jugador en las diez principales competiciones europeas. Nadie esperaba que mantuviera ese promedio en la Premier, pero su adaptación fue más difícil de lo previsto.

    Arteta achacó sus problemas a una pretemporada incompleta por su largo traspaso desde el Sporting, pero parecía haber algo más que falta de ritmo. Gyokeres se mostró lento y torpe en muchas ocasiones, y su juego de apoyo fue deficiente, lo que le impedía involucrar a sus compañeros.

    • Anuncios
  • Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    «¿Es de la élite?»

    Por supuesto, a los delanteros no se les debe juzgar solo por la cantidad de toques que tienen en un partido —basta ver a Erling Haaland—, pero Gyokeres no compensaba su escasa participación con aportaciones decisivas en el área.

    El jugador de 27 años solo marcó cinco goles en sus primeras 21 apariciones en la Premier League, y dos de ellos fueron de penalti. Así que no sorprendió que gente como Jamie Carragher cuestionara su estatus de «delantero de élite».

    «En los partidos más importantes, se ha quedado un poco corto», recordó el exdefensa del Liverpool en Sky Sports, y la cifra respalda su argumento: Gyokeres solo ha marcado un gol frente a los nueve primeros de la tabla, y fue en la derrota ante el Bournemouth en abril.

    Sin embargo, Carragher admitió que el problema no es que Gyokeres falle muchas ocasiones, sino que apenas le llegan: «La gente dice que el problema del Arsenal es el remate, pero no es eso, es la creación. No crean lo suficiente».

  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    «¿Por qué no aprovechar sus puntos fuertes?»

    La incapacidad del Arsenal para generar ocasiones en juego abierto se ha vuelto un problema recurrente esta temporada. El exdelantero de Blackburn Rovers y Chelsea, Chris Sutton, critica que el equipo no ayuda a Gyokeres al no darle los centros que necesita.

    «Es un delantero grande y físico, pero cuando tienen el balón en las bandas se olvidan de centrar», declaró el campeón de la Premier League a BBC Radio 5 Live. «No lo entiendo: ¿para qué tener a un ‘9’ así y no aprovechar sus puntos fuertes?

    No es el más inteligente, pero lucha y encuentra espacios. Deben aprovecharle, porque este Arsenal no marca con facilidad.

    La gente lo critica porque se espera que marque la diferencia y esta temporada lo ha hecho bien. Pero para anotar necesitas ocasiones.

    Es un buen rematador, así que no ayuda que, cuando tienes el balón en una buena zona de centro, la gente no esté dispuesta a arriesgarse y meter el balón. Entiendo los principios del juego, pero se puede marcar a partir de centros: ¡está permitido!».

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Me recordó a Haaland»

    Para Paul Merson, la escasa confianza del Arsenal en Gyokeres reflejaba la desconfianza de sus compañeros en su capacidad para aportar algo positivo.

    «No confían en él, nunca le pasan el balón», afirmó la leyenda de los Gunners en el podcast Stick to Football en febrero. Sin embargo, Merson ha cambiado de opinión tras la excelente actuación de Gyokeres en la victoria del sábado ante el Fulham.

    «Me recordó a Haaland», admitió el exjugador de 58 años. «Le he criticado mucho, pero esa ha sido la mejor actuación que le he visto».

    Fue su actuación más completa con los ‘gunners’ y la primera vez que intervino en tres goles en un mismo partido. Su doblete lo sitúa cuarto en la carrera por la Bota de Oro de la Premier League, con 14 tantos, solo por detrás de Haaland, Igor Thiago (Brentford) y Antoine Semenyo (Manchester City).

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Un gran impulso»

    El primer gol de Gyokeres el sábado fue un remate a puerta vacía tras una gran jugada de Bukayo Saka por la banda, justo el tipo de tanto por el que se le fichó. Su segundo fue un cabezazo impresionante, más mérito aún porque el centro en profundidad de Leandro Trossard llegaba lento y ligeramente por detrás de él.

    Pero lo que más habrá gustado a Arteta fue su asistencia: el ex del Coventry City se lanzó en profundidad, controló el pase de Eberechi Eze y cedió atrás a Saka para que marcara.

    «Ha hecho un gran partido», valoró el español. «En Madrid, sobre todo en la primera parte, estuvo muy bien; hoy, en todos los minutos que ha jugado, su contribución con los goles... Ha participado en todas las jugadas de ataque y ha marcado dos goles fantásticos. En cuanto a la posición y al timing, es algo en lo que hemos estado trabajando.

    «Esto le va a dar un gran impulso de energía a él y también confianza al equipo».

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Un mes decisivo

    La buena racha de Gyokeres llega en el mejor momento para el Arsenal y para él. Sus goles han ayudado al equipo de Arteta a superar un bajón y a mantenerse en la lucha por la Premier y la Champions. Por ello, será titular contra el Atlético el martes; no obstante, probablemente estaría en el banquillo si Kai Havertz estuviera disponible.

    De hecho, fue significativo que Arteta apostara por el alemán en la delantera para el crucial choque del mes pasado contra el Manchester City, rival por el título de la Premier League, en el Etihad, ya que se percibe que Havertz ofrece más que Gyokeres en presión y juego de enlace.

    Sin embargo, la fragilidad física de Havertz y la probable salida de Gabriel Jesús obligan a planificar.

    Por eso, el Arsenal fichará un delantero este verano: la duda es si apostará por un joven prometedor como Eli Junior Kroupi o Endrick, o si buscará un goleador consolidado como Álvarez u Osimhen.

    Por eso los últimos partidos son clave tanto para él como para el Arsenal.

    «Lo alinearon para asegurarse de que ganaran a los equipos más modestos, y lo ha conseguido», dijo Merson. «Quieres que tu delantero marque 20 goles y él lo ha hecho. Si ganan la liga, habrá sido un fichaje brillante. Si no, quizá no lo haya sido.

    «Contra el Fulham fue muy bien, pero no lo ha repetido cada semana. Si lo hace en las próximas cuatro jornadas, el Arsenal recuperará su inversión».

    Merson simplifica, pero tiene razón: Gyokeres será juzgado por sus goles y, sobre todo, por los que marque en los partidos clave. A finales de mes quizá tengamos la respuesta definitiva sobre su futuro en el Arsenal.

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